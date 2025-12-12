UE va introduce o taxă pentru coletele cu valoare sub 150 de euro

Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord vineri cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro la coletele cu o valoare de sub 150 euro care vin în cele 27 state membre UE, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu și AliExpress, transmite DPA, conform Agerpres. Taxa pe coletele Temu, Shein sau Trendyol intră în vigoare în România de la 1 ianuarie 2026.

Taxa convenită vineri este o măsură temporară și va rămâne în vigoare până în 2028, când vor fi impuse taxe vamale tuturor mărfurilor importate în blocul comunitar, indiferent de valoarea lor, a precizat într-un comunicat Comisia Europeană.

„Această măsură temporară vine ca urmare a faptului că astfel de colete intră în UE fără taxe vamale, ducând la o concurență incorectă pentru vânzătorii din blocul comunitar, riscuri de sănătate și de siguranță pentru consumatori, nivel ridicată de fraudă și temeri privind mediul”, se arată în comunicat.

Anul trecut, aproximativ 4,6 miliarde de trimiteri cu valoare mică, adică bunuri cu o valoare care nu depășește 150 euro, au intrat pe piața UE, echivalentul a 12 milioane de colete pe zi. Această cifră este de două ori mai mare decât în 2023 și de trei ori mai mare decât în 2022, iar multe dintre aceste bunuri s-au dovedit a fi neconforme cu legislația europeană. Această creștere exponențială ridică numeroase semne de întrebare în condițiile în care tot mai multe produse dăunătoare intră în UE.

Noua taxă va afecta retailerii online care trimit mărfuri din China

Noua taxă va afecta probabil retailerii online care trimit mărfuri din China, cum ar fi Shein, Temu sau AliExpress, în condițiile în care 91% din toate comenzile online de sub 150 de euro au venit din China în 2024.

De asemenea, noile reglementări ar urma să combată fraudele și să evite acele importuri care sunt deliberat declarate cu o valoare subestimată în declarațiile vamale, pentru evitarea plății taxelor.

Declarațiile vamale neconforme au un efect negativ asupra firmelor din UE, care concurează cu importurile low-cost, a precizat Comisia Europeană. În plus, exceptarea coletelor mici de la plata taxelor vamale îi determină pe importatori să împartă comenzile mai mari în colete mai mici când sunt trimise în UE, generând risipă de ambalaje.

Planul inițial al UE era să elimine scutirile de care beneficiau coletele cu o valoare de sub 150 euro doar în 2028. Dar sosirea în blocul comunitar a miliarde de colete, în special din China, a declanșat o reacție adversă din partea companiilor și a pus presiune pe politicieni să acționeze mai devreme, pentru a proteja retailerii europeni de concurența incorectă.

Analiștii atrag atenția că vânzătorii europeni, care respectă standardele ridicate în materie de produse, riscă să fie afectați de practicile neloiale și de vânzarea de bunuri contrafăcute prin intermediul piețelor online. În cele din urmă, numărul mare de colete expediate și transportate are o amprentă ecologică și climatică negativă.

Taxa pe coletele Temu, Shein sau Trendyol intră în vigoare în România de la 1 ianuarie 2026

Taxa fixă de 25 de lei pentru toate coletele sub 150 de euro provenite din afara UE face parte din pachetul 2 de măsuri al Guvernului Bolojan, care a fost aprobată în noiembrie de Parlament.

Legea a fost atacată de AUR la Curtea Constituțională, care miercuri, 10 decembrie, a dat decizia: CCR a decis să respingă obiecția de neconstituționalitate ridicată de AUR, astfel că legea merge la promulgare.

„Taxa Temu” ar fi trebuit să intre în vigoare din această toamnă, dar pentru că actualul termen din proiectul de lege, de 1 noiembrie 2025, a fost depășit, noul termen este 1 ianuarie 2026.

Guvernul spunea, în nota de fundamentare la proiectul de lege, că produsele ieftine din afara UE ajung în cantități uriașe în România.

„Evoluția numărului de colete livrate în România cu origine din spațiul extracomunitar a crescut de peste 50 de ori, de la câteva mii de colete pe zi, până la peste 200.000 de colete livrate zilnic. Conform datelor gestionate la nivelul ANAF, în 2025 se estimează că vor intra în România aproximativ 78 de milioane de colete non-UE sub pragul de 150 euro, segment scutit în prezent de taxe vamale, cu o valoare medie de 50 euro/colet”, spunea Guvernul.

Citește și: România, trimisă în fața Curții de Justiție pentru că nu respectă obligațiile de monitorizare a calității aerului