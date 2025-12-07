SRCF Craiova a dat start la proiectare pentru modernizarea stației CF Filiași

Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova a emis vineri după amiază ordinul administrativ de începere a activității de proiectare pentru modernizarea stației CF Filiași.

Responsabilii regionalei au anunțat că a fost predat către Asocierea CMA Construct Development (lider) – GLB Transark – GDO Mov Impex S.R.L. amplasamentul stației CF Filiași.

Contractul ce are ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a Stației CF Filiași, parte din programul de modernizare/reabilitare a 47 de stații de cale ferată din România, a fost semnat pe 13 noiembrie 2025, așa cum am scris atunci. Valoarea contractului este de 21.084.717,90 lei (fără TVA), iar finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Transport (POT), de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, din veniturile proprii ale CNCF CFR SA, precum și din alte surse legal constituite.

Gara din Filiaşi

Ce lucrări se vor face

Principalele lucrări prevăzute în contract vizează:

– demolarea parțială a clădirii de călători existente, păstrând corpul destinat instalației CED și realizarea unei noi clădiri de călători, ce va avea un regim de înalțime parter și etaj și va încorpora toate funcțiunile tehnice și pentru călători;

– lucrări de izolare termică, climatizare, hidroizolare;

– montare de panouri fotovoltaice;

– reamenajarea zonelor adiacente și a platformelor stației;

– facilități pentru persoanele cu dizabilități: amenajare rampe de acces, marcaje, bare de sprijin;

– modernizarea instalațiilor de telecomunicații;

– sistem modern de informare a publicului călător;

– sistem de supraveghere video;

– amenajare zone de parcare auto/biciclete;

– realizarea unui peron nou la linia 1.

Durata contractului este de 35 de luni, din care nouă luni pentru proiectare și 26 de luni pentru execuția lucrărilor. ”Predarea amplasamentului și emiterea Ordinului Administrativ de începere a activității de proiectare reprezintă startul transformării Stației CF Filiași într-o stație modernă, accesibilă și adaptată nevoilor actuale ale călătorilor”, precizează SRCF Craiova.