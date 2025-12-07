Primarul Craiovei: „Iarna nu ne va lua prin surprindere”

„Iarna nu ne va lua prin surprindere, cum nu ne-a luat niciodată în ultimii ani, când am primit informările meteo la timp. În momentul în care temperaturile vor scădea sub zero grade noaptea, indiferent că e anunțată sau nu ninsoare, comandamentul de iarna va fi activ inclusiv noaptea.”, spune primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

De remarcat este faprul că nu mai sunt nici iernile de altădată. De ani buni, abia mai vedem zăpată în anotimpul rece.

Cum s-a pregătiti Salubritatea

Totuși,pentru sezonul de iarnă 2025-2026, SC Salubritate Craiova SRL va folosi un numar de 73 de utilaje ( multifuncționale cu lamă și sărăriță, încărcătoare tip buldo, ATV-uri pentru alei sau zona centrală), din care 44 proprii si 29 închiriate. Acum stocul de material antiderapant este de 700 de tone și există contract de furnizare pentru 8.000 de tone de material antiderapant, în caz de nevoie. În ultimii ani, Salubritate Craiova a achiziționat din fonduri proprii atât sărărițe cât și lame pentru utilajele pe care le deține, astfel încât flota de utilaje proprii să o depășească pe cea închiriată.