Gorj: Șofer băut, încătușat după ce nu a oprit la semnalele polițiștilor

De Daniela Moise
Polițiști ai Secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu au observat vineri noapte, la ora 2.00, un autoturism care se deplasa dinspre localitatea Bâltișoara către Runcu, care nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de agenți, cu semnalele luminoase și acustice pornite. Bărbatul și-a continuat deplasarea către un drum forestier, a oprit autoturismul, a coborat și a încercat să fugă.

Acesta a fost prins de polițiști, imobilizat și încătușat, ulterior fiind testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentraţie de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea, pe drumurile publice, a unui vehicul de o persoană care are o îmbibație alcoolică peste limita legală.

De asemenea, față de cel în cauză a fost luată măsura sancționării contravenționale cu amendă în cuantum de 1.012 lei, precum și măsura reținerii permisului de conducere.

