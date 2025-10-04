Doi adolescenți, reținuți după ce au furat motorină din mașinile primăriei și ale unor firme

Doi adolescenți din localitatea timișeană Făget au fost reținuți, sâmbătă, pentru 24 de ore, pentru furt calificat, fiind bănuiți că ar fi sustras, în mai multe nopți, circa 400 litri de motorină din autovehicule și utilaje ale primăriei și unor societăți private, informează Agerpres.



„Polițiștii din Făget, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, în județul Timiș, într-o cauză penală care vizează infracțiunea de furt calificat. În cadrul activităților sunt cercetate două persoane de 15 ani, bănuite de comiterea infracțiunii de furt calificat, care în perioada 22-25 septembrie ar fi sustras, noaptea, din autovehiculele și utilajele unei unități administrative și a unor societăți private care efectuau lucrări de asfaltare a drumurilor, aproximativ 400 de litri de motorină“, a transmis IPJ Timiș.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri necesare administrării probatoriului, respectiv: un scuter, dispozitive electronice, telefoane mobile, recipiente din plastic și articole vestimentare. Totodată, au fost descoperite și ridicate: un pistol neletal, un tub cu aer comprimat, un pistol letal și muniție, precum și mai multe pachete de țigarete, netimbrate, deținute ilegal, pentru această faptă fiind aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 20.000 lei, bunurile fiind supuse confiscării.

Astfel, cercetările în dosar au fost extinse și sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, respectiv contrabandă calificată.



Acțiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș și Poliției Municipiului Lugoj – Compartimentul Criminalistic.

