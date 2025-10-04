Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut în Grecia

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut astăzi lângă aeroportul din Salonic. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia. Informaţia a fost confirmată de Poliţia Capitalei, care a anunţat că un bărbat de 73 de ani, condamnat în 13 mai 2022 la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor, a fost reţinut la Salonic În 2022, Curtea de Apel din Atena a respins extrădarea sa, informează News.ro.

„În urma cooperării poliţieneşti internaţionale dintre Poliţia Capitalei – Serviciul Investigaţii Criminale Central, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (IGPR) şi autorităţile din Grecia, în cursul zilei de astăzi, 4 octombrie 2025, a fost localizat şi reţinut un bărbat în vârstă de 73 de ani, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, la data de 13 mai 2022, de către Tribunalul Bucureşti. Persoana în cauză a fost condamnată la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor”, a anunțat azi Poliţia Capitalei.

Sorin Oprescu, dat în urmărire internațională

La momentul emiterii mandatului, faţă de bărbat a fost dispusă urmărirea la nivel naţional şi internaţional.

„La data emiterii mandatului, faţă de cel în cauză a fost dispusă urmărirea naţională şi internaţională. Bărbatul a fost arestat în Grecia la data de 17 mai 2022, însă, la acel moment, autorităţile elene au refuzat predarea acestuia în România. Ulterior, au fost reluate procedurile legale în vederea aducerii în ţară a persoanei condamnate, pentru executarea pedepsei privative de libertate”, menţionează Poliţia Capitalei, subliniind că, în cadrul activităţilor de localizare, poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Central – DGPMB au desfăşurat activităţi investigativ-operative complexe, în colaborare cu Biroul Sirene România.

Sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, a fost organizată o acţiune comună, în colaborare cu omologii eleni, pentru depistarea lui Oprescu.

În prezent, pe teritoriul Greciei se desfăşoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca, în funcţie de decizia autorităţilor judiciare elene, persoana să fie predată autorităţilor române.

Sorin Oprescu, condamnat definitiv la zece ani şi opt luni de închisoare

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv, în 13 mai 2022, la zece ani şi opt luni de închisoare, într-un dosar în care este acuzat de mai multe fapte de corupţie, după ce a primit 25.000 de euro la locuinţa sa din Ciolpani, de la Bogdan Popa, fost şef al Administraţiei Cimitirelor, care la rândul său este acuzat că a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi din dosar, şi care avea ca scop săvârşirea de infracţiuni de corupţie, mai precis dare şi luare de mită, din sume provenite din bugetul municipiului Bucureşti.

La finalul anului 2013, grupul ar fi fost condus de Sorin Oprescu.

În aceeaşi zi, Sorin Oprescu a fost dat în urmărire, fiind reţinut în Grecia în 17 mai.

În 31 mai, Oprescu a fost eliberat pe cauţiune, iar Curtea de Apel din Atena a respins cererea României de extrădare a sa.

