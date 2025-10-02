Incendiu la un apartament din Râmnicu Vâlcea

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați joi după-amiază să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament din municipiul Râmnicu Vâlcea.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autoscară de intervenție la înălțime și echipajul CBRN.

Șase persoane au fost evacuate de la etajele superioare. Nu au fost înregistrate victime.

Datorită intervenției prompte a pompierilor, incendiul a fost lichidat rapid, iar în urma acestuia au ars doar o saltea și câteva articole de îmbrăcăminte.

Au fost anunțați operatorii DEO și Distrigaz pentru verificările specifice.

