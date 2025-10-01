Anunţ major al Primăriei Craiova. A fost lansată licitaţia pentru centrala fotovoltaică de 6 milioane de euro

Primăria Craiova a început demersurile pentru construirea unei megacentrale fotovoltaice care să alimenteze oraşul cu energie electrică mai ieftină, provenită de la un parc de panouri fotovoltaice. Dacă va duce la bun sfârşit proiectul, paradigma furnizării cu energie electrică se va schimba complet. Primul pas făcut de municipalitate este publicarea anunţului de organizare a unei licitaţii deschise în valoare de aproximativ 6 milioane de euro, bani din fonduri europene.

Acum o săptămână, Primăria Craiova a publicat un anunţ care va schimba din temelii modul în care oraşul va avea acces la energie electrică în următorii ani. Pe 22 septembrie, municipalitatea a publicat în sistemul electronic de achiziţii publice naţional un anunţ prin care invită firmele interesate să depună oferte pentru crearea unui sistem format din panouri fotovotaice şi centrală fotovoltaică în valoare de 28,6 milioane de lei plus TVA.

Lucrările ar trebui să fie gata în cel mult un an din momentul în care primăria dă ordinul de începere. Potrivit caietului de sarcini, întregul ansamblu se va construi pe un teren domeniu public, de peste 7 hectare de pe Aleea 1 Şimnic, vizavi de CET 2. Centrala fotovoltaică alimentată de parcul de panouri fotovoltaice ar trebui să fie dimensionată la o capacitate de producţie de 6201,6 kWp.

Iată care sunt cerinţele din anunţul de licitaţie:

„Servicii de proiectare tehnică și asistenta din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor până la semnarea procesului verbal de recepție finala, verificare documentații de către verificatori atestați și execuție lucrari pentru proiectul „Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova” : „Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova”.

Realizarea prezentei achiziții de servicii și lucrări are la bază necesitatea Mun. Craiova de a dezvolta o infrastructură energetică modernă, sustenabilă și eficientă. Val. estimată a contractului este de 28.663.481,00 lei (exclusiv TVA), fiind compusă, conf. Deviz General aprobat prin HCL nr. 142/2024, din: – Serv. de elaborare a doc. teh.-ec. pt PAC,POE, Proiect tehnic de execuție (PT+DDE+CS)+asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii execuției lucrărilor până la semnarea pv de receptie finală+doc. pt obtinerea Certificatului de racordare pt producere energie electrică de la distribuitorul de energie și a altor autorizații necesare funcționării obiectivului de investiții (daca este cazul), inclusiv verificarea tuturor documentațiilor tehnice de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi conf Legii nr.10/1995:310.000,00 lei fără TVA;–Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții (Cap. 2):3.893.816,00 lei fără TVA; -Construcții si instalații (Cap 4.1): 9.954.790,00 lei fără TVA;-Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (Cap 4.2): 3.124.234,00 lei fără TVA; -Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (Cap 4.3): 11.360.261,00 lei fără TVA; – Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (cap. 5.1.1): 20.380,00 lei (excl. TVA). Nota: Val. estimată a contractului nu include sumele aferente cheltuielilor diverse şi neprevăzute, Marjei de buget si Rezervei de implementare prevăzute în Devizul General, acestea putând fiind accesate, după caz, în funcţie de necesităţi, in condiţiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modif. şi compl. ulterioare.

Modificarea contractului de achizitie publica, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modif. și compl. ulterioare. Modificarea contractului de achiziţie publică in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozitiile legii. Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conf. cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. În conf. cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari intr-o singura zi si anume în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, printr-un răspuns consolidat, în măsura în care solicitările de clarificari sunt transmise în termenul precizat“, se arată în anunţ.

Cum va fi selectată firma câştigătoare

Cel mai important criteriu pe baza căruai va si stabilit câştigătorul licitaţiei este preţul. El are o pondere de 40%. Aproape la fel de importantă este garanţia oferită lucrărilor, cu o pondere de 30% cumulată pe mai multe componente ale sistemului fotovoltaic. Primăria ia în calcul şi experienţa profesională a experţilor cooptaţi în proces. Durata lucrărilor este de 7 luni, garanţia de minim 5 ani, iar 28 octombrie este termenul limită până la care se pot depunde oferte.