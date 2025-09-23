Rămân craiovenii fără căldură la iarnă? Decizia este la mâna premierului Bolojan. Ministerul Energiei îi cere sute de milioane de lei

Ministerul Energiei solicită sute de milioane de lei de la Guvern pentru ca locuitorii Craiovei racordați la sistemul centralizat de încălzire să nu rămână în frig la iarnă, dar și pentru continuarea furnizării de abur tehnologic către platforma industrială Ford Otosan, scrie profit.ro.

Instituția vrea 350 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, ca suplimentare de buget, la rubrica ″Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat″. Destinația banilor ceruți este ″finanțarea activității Societății Electrocentrale Craiova SA in vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu agent termic a Municipiului Craiova″.

″Această suplimentare (de buget, de 350 milioane lei – n.r.) va permite continuarea activității Societății Electrocentrale Craiova SA și pregătirea acesteia pentru sezonul rece. Prin suplimentarea bugetului Ministerului Energiei pe anul 2025 cu suma solicitată se poate evita riscul blocării activității Societății Electrocentrale Craiova SA, având drept consecință directă, imposibilitatea asigurării alimentării cu energie termică a Municipiului Craiova, respectiv a producătorului Ford Otosan″, se menționează în documentul citat.

Credit de 70 de milioane de euro, scadent în câteva zile pentru Electrocentrale Craiova

Ministerul Energiei amintește că, anul trecut, cu acordul Guvernului, banca de stat Exim Banca Românească, fosta EximBank, a acordat Electrocentrale Craiova, în numele și contul statului, un credit de 350 milioane lei pe 12 luni, scadent la 30 septembrie 2025, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de 990.000 certificate CO2 de la societatea-″soră″ Complexul Energetic Oltenia.

Creditul Exim a fost garantat cu ipotecă de rang 1 asupra tuturor bunurilor imobile, precum și a unor bunuri mobile din patrimoniu.

″Contractul de credit a avut o dobândă medie de 16,81% din suma creditată, precum și comision de acordare și comision lunar de administrare. Termenul limită de stingere a creditului este 26.09.2025.

Electrocentrale a plătit doar dobânda şi comisioanele

Sumele totale pe care Societatea Electrocentrale Craiova SA le-a plătit către Exim Banca Românească cu titlu de dobândă și comisioane au fost de aproximativ 60.000.000 lei, la această sumă adăugându-se cheltuielile cu evaluarea bunurilor ipotecate, primele de asigurare și alte taxe necesare acordării și derulării acestui credit, ajungându-se la un total de aproximativ 75.000.000 lei″, precizează instituția.

Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară a Electrocentrale Craiova, ce avea ca obiectiv principal reducerea costurilor de funcționare, inclusiv a celor de personal, a fost respins de Ministerul Energiei, într-o AGA extraordinară, instituția solicitând refacerea acestuia de către conducerea societății.