La semafoarele de la Ford va fi construită o pasarelă pietonală. Aceasta va înlocui trecerea de pietoni pentru a fluidiza traficul în zonă

Primăria Craiova este tot mai decisă să construiască o pasarelă pietonală peste strada Henry Ford. La semafoarele de la Ford va fi construită această pasarelă pietonală, urmând să înlocuiască trecerea de pietoni pentru a fluidiza traficul în zonă. Zilele trecute, administraţia locală a emis Certificat de urbanism pentru „construire pasarela strada Henry Ford -Faza SF”.



„Se propune – construire pasarela strada Henry Ford -Faza SF. Lucrarile care se execută în zona drumului public, precum şi obstacolele producătoare de restricţii pentru circulaţie trebuie să fie semnalizate cu echipamente moderne, conform instrucţiunilor comune elaborate de Ministerul de Interne şi Ministerul Transporturilor. În condiţiile în care soluţia aleasă va afecta proprietăţi private se va declanşa procedura de expropiere de cauză de utilitate publica. Documentaţia tehnică să fie vizată de verificatori atestaţi de proiecte conform cerinţelor de calitate stabilite de proiectant conform legii pe bază de referate. În cazul în care lucrările nu se execută în ampriza actuală, afectându-se proprietăţi private, acestea se pot face doar după declararea cauzei de utilitate publică şi exproprierea imobilelor conform legislaţiei în vigoare”, se spune în CU.

Un proiect mai vechi

Primăria Craiova demarase procedura de achiziţie a unui studiu de fezabilitate, încă din perioada anilor 2019-2020, iar apoi a proiectării şi execuţiei unei pasarele pietonale. Prima construcţie de acest gen din Bănie urma să fie în zona uzinei Ford. Pasarela situată în dreptul trecerii de pietoni urma „să asigure traversarea străzii Henry Ford de către pietoni în condiţii de siguranţă, fără a stânjeni circulaţia auto“, după cum susţinea primăria la acel moment.

Cum s-a renunţat la pasarela pietonală de la Ford

Licitaţia pentru serviciile de proiectare, asistență tehnică şi execuţie pentru pasarela pietonală de pe strada Henry Ford a fost lansată în august 2020. Contractul a fost estimat la valoarea de 2.471.363 de lei, fără TVA (fonduri de la bugetul local), iar ofertele au fost așteptate până la data de 24 septembrie 2020. Din valoarea de mai sus, investiţia de bază era estimată la valoare de 2.135.820,10 lei. Firma care venea cu cea mai bună ofertă „calitate – preţ“ urma să realizeze și pasarela pietonală de la Ford. Numai că acest lucru nu s-a mai întâmplat.

La licitație s-au înscris, la acel moment, două firme: Archipro-Development SRL din Filipeștii de Târg (județul Prahova) și CSID Construct SRL, cu sediul în comuna doljeană Cârcea. Ofertele depuse au fost însă considerate de Primăria Craiova inacceptabile și/sau neconforme, așa că licitația a fost anulată. Potrivit informațiilor postate în sistemul electronic al achizițiilor publice, procedura a fost anulată în data de 13 noiembrie 2020.

Pasarelă cu lift

Pasarelă pietonală de peste strada Henry Ford trebuia să fie realizată din structură metalică şi beton armat, cu armătură rigidă, și urma să supratraverseze benzile de circulaţie ale străzii Henry Ford. Conform studiului de fezabilitate, pasarela avea două puncte de acces, cu scări din beton armat şi lift. De fapt, era vorba de două lifturi, situate de o parte şi de alta a pasarelei, care să poată fi folosite şi de persoanele cu dizabilităţi. Pasarela trebuia să fie amplasată la o înălţime de minimum 5,5 metri faţă de nivelul asfaltului şi să aibă o lungime de 14,5 metri, cât era lăţimea străzii.