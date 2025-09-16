Maratonul Sănătății – „Ghidul complet al imunității copilului”, pentru prima dată la Craiova

Social Moms organizează pentru prima dată la Craiova evenimentul Maratonul Sănătății, o conferință dedicată părinților care își doresc să afle informații esențiale despre imunitatea copiilor, de la primele luni de viață și până la intrarea în colectivitate. Evenimentul va avea loc în 28 septembrie 2025, la Hotel Ramada Plaza, între orele 10:00 și 15:30, cu acces gratuit pentru participanți, în limita locurilor disponibile.

Tema acestei ediții este „Ghidul complet al imunității copilului – Din burtică până la intrarea în colectivitate” și aduce pe aceeași scenă unii dintre cei mai apreciați specialiști în pediatrie, neonatologie, medicină de familie, ORL, alergologie, dermatologie și gastroenterologie.

Speakeri confirmați:

Conf. univ. dr. Desdemona Stepan – medic primar pediatrie, medic specialist gastroenterologie pediatrică

– medic primar pediatrie, medic specialist gastroenterologie pediatrică Dr. Simona Cioc – medic primar medicină de familie, secretar general AREPMF – Asociația Română de Educație Pediatrică în Medicina de Familie

– medic primar medicină de familie, secretar general AREPMF – Asociația Română de Educație Pediatrică în Medicina de Familie Dr. Mirela Siminel – medic primar neonatologie

– medic primar neonatologie Dr. Cristina Popa – medic specialist dermatologie, doctor în științe medicale

– medic specialist dermatologie, doctor în științe medicale Dr. Aura Florincescu – medic primar alergologie

– medic primar alergologie Dr. Florin Nanu – medic primar ORL

Moderatorul evenimentului va fi Dan Cruceru (@taticool.eu), jurnalist și influencer cunoscut pentru proiectele sale dedicate părinților.

Programul conferinței:

Panel 1 (10:00 – 12:30): Scutul natural – Cum construim imunitatea copiilor sănătos și durabil

Scutul natural – Cum construim imunitatea copiilor sănătos și durabil Panel 2 (13:00 – 15:30): Alergiile copilului tău – Mituri, soluții și legătura cu sistemul imunitar

Pe parcursul conferinței, părinții vor avea ocazia să primească răspunsuri la întrebările lor, să afle recomandări practice și să își împărtășească experiențele.

„Ne bucurăm să aducem pentru prima dată Maratonul Sănătății la Craiova, un oraș cu o comunitate de părinți foarte activă și implicată. După succesul edițiilor organizate la București, Iași și Cluj, unde am reunit mii de părinți și specialiști, ne dorim ca și părinții din Craiova să aibă acces la informații valoroase și la dialog direct cu experții din domeniul medical. Misiunea Social Moms a fost dintotdeauna aceea de a sprijini părinții prin educație și resurse de calitate, iar Maratonul Sănătății este modul nostru de a construi împreună o comunitate de părinți mai bine informați și copii mai sănătoși.”– Mădălina Putineanu, Managing Director Social Moms

Participarea este gratuită, pe baza înscrierii online pe site-ul Social Moms.

Toți participanții vor putea participa la o tombolă cu premii oferite de partenerii evenimentului, cu produse dedicate mămicilor care alăptează, bebelușilor și nutriției copilului.

Despre Social Moms

Social Moms este o comunitate dedicată părinților moderni, care aduce informații validate de specialiști, webinarii, conferințe, resurse educaționale și campanii relevante pentru sănătatea, dezvoltarea și echilibrul familiei. Cu o comunitate activă și în continuă creștere, Social Moms promovează educația parentală, empatia și sprijinul în primii ani de viață ai copilului.

Din 2015, Social Moms a organizat sute de evenimente cu scop educativ, atât offline, cât și online, reunind medici, specialiști și părinți într-un dialog deschis despre sănătate, educație și parenting responsabil.