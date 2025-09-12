Centraliştii contra abonaţilor Termoficării

Sezonul rece nu este departe şi locatarii de la bloc îşi fac probleme pentru costurile cu încălzirea. Ciudat este faptul că au ajuns centraliştii să se plângă de vecinii branşaţi, încă, la sistemul de termoficare al oraşului. Din cauza unui singur apartament sau două care primesc căldură din sistemul centralizat, costurile pe părţile comune sunt mari pentru apartamentele cu centrale. Până şi furnizorul de căldură al oraşului se plânge de câţiva ani de faptul că este costisitor să ducă agentul termic primar într-un bloc în care mai sunt doi, trei abonaţi.

În această situaţie sunt mai mulţi proprietari dintr-un bloc din cartierul Craioviţa Nouă. Aceştia spun că şi-au montat centrale de apartament şi sunt nemulţumiţi de faptul că vor ajunge să plătească pentru părţile comune facturi destul de piperate, fiindcă unul, doi vecini au rămas pe termoficare. La rândul lor, aceştia din urmă nu au nicio vină că nu au posibilitatea sau nu-şi doresc să monteze centrală de apartament.

„Sunt proprietară într-un bloc în care mai sunt două apartamente fără centrală. Am încercat să vorbim cu cei doi care au rămas, dar nu e chip să înțeleagă că le plătim căldura de pe țevi și la subsol degeaba, că s-a mărit prețul la gigacalorie și este mai bine să renunțe la termoficare. În bloc, la scara A, nu mai este nimeni fără centrală, la scara B mai sunt puțini, la scara C sunt doi iar la scara D mai sunt câțiva. La asociație, toată lumea ridică din umeri și spun că nu e treaba lor să îi convingă pe locatari să își pună centrală, că e treaba Termoficării să îi atenționeze că au rămas doar doi într-un bloc pe centralizat. Care este legea, cum trebuie interpretată de fiecare în parte, locatari, asociație, Termoficare? Asta trebuie explicat public de către cineva autorizat, ce se întâmplă la iarnă cu cei care sunt răzleți, cum plătesc ei și cum plătim noi ceilalți pentru ei? Termoficarea trebuie să explice ce urmează să se întâmple în astfel de situații”, este de părere o proprietară.

Fiecare proprietar îţi alege sursa de încălzire

Reprezentanţii asociaţiei din care fac parte blocurile în cauză spun că nu pot obliga proprietarii să-şi pună centrală sau să se debranşeze de la termoficare. „Noi nu putem să obligăm sau să recomandăm să-şi pună centrală. Fiecare proprietar are libertatea să opteaze pentru o sursă de căldură în funcţie de veniturile pe care le are. Părţile comune trebuie să le plătim toţi, este cotă comună, există prevederi legale în acest sens”, spune preşedintele asociaţiei de proprietari.

Şi Termo are cheltuieli mari cu asigurarea căldurii pentru apartamentele răzleţe

Nici operatorul de căldură al oraşului nu este împăcat cu ideea că are pierderi, ca să transporte agentul termic la uşa unor abonaţi răzleţi. Cu câţiva ani în urmă, acelaşi operator îi îndemna pe craiovenii care au rămas singurii dintr-un bloc abonaţii termoficării să se debranşeze de la sistemul centralizat de încălzire. Ei aveau posibilitatea să opteze pentru altă sursă de căldură. Reprezentanţii Termo Urban spuneau că, pentru a duce agentul termic într-un bloc în care mai sunt doar doi, trei abonaţi, este mai degrabă o pierdere pentru societate. Operatorul era de părere că acolo unde s-au deconectat peste 75% dintre abonaţi, ar fi bine ca şi restul locatarilor să-şi găsească altă sursă de încălzire. Nu era prima dată când Termo îi „sfătuia” pe craiovenii care se află la capăt de reţea să se debranşeze.

Debranşarea apartamentelor a dus la valori mari cu costurile pentru încălzirea apartamentelor rămase pe sistemul centralizat cât şi la cheltuieli suplimentare pentru apartamentele cu centrale tremice care trebuie să plătească părţile comune.