Liberalii contestă regulamentul parcărilor din Craiova: „Este doar o nouă taxă“

Liberalii din Consiliul Local Craiova contestă regulamentul prin care primăria vrea să închirieze locurile de parcare de lângă blocuri, aşa numitele parcări de reşedinţă. Ei spun că documentul este prost gândit şi că intenţia primăriei nu rezolvă problema parcărilor, ci doar adaugă o nouă taxă pentru craioveni.

„Acest regulament a fost realizat în grabă și nu răspunde realităților cu care se confruntă cetățenii Craiovei. Este aberant să faci un asemenea document fără să existe investiții prealabile în parcări publice, deși primăria a cumpărat terenuri de milioane de euro în ultimii ani. În loc să ofere soluții, regulamentul introduce o nouă taxă pentru cetățeni, fără a aduce beneficii concrete”, a declarat consilierul Teodor Sas, preşedintele PNL Craiova.

Sas: Prea puţine locuri de parcare pentru numărul de maşini

El a precizat că, în multe zone ale orașului, numărul locurilor de parcare este mult subdimensionat comparativ cu necesarul real şi că orarul care dă dreptul locatarului să parcheze pe locul închiriat doar după ora 17 ridică semne de întrebare. „În zona centrală, există blocuri turn cu sute de apartamente și doar 15 locuri de parcare disponibile. În aceste condiții, regulamentul devine imposibil de aplicat.

Ce se întâmplă dacă un locatar termină programul mai devreme și găsește locul ocupat? Cine îi asigură dreptul pentru care plătește? În plus, vom ajunge să plătim de trei ori aceeași parcare: actuala taxă de 110 lei, parcările cu SMS și noua taxă pentru parcarea de reședință”, a adăugat Sas.

Gătejescu: Câte maşini sunt înmatriculate în Craiova?

Consilierul local PNL, Florin Gătejescu, consideră că regulamentului îi lipsesc informaţii esenţiale pentru a fi viabil. „Documentul nu face nicio referire la numărul real de mașini înmatriculate în Craiova și nici la necesarul de locuri de parcare. În ultimii ani s-au ridicat blocuri în cartiere de case, ceea ce va duce la un dezechilibru major atunci când se va pune problema amenajării de parcări de reședință. În plus, regulamentul nu prevede obligativitatea existenței ITP-ului și a asigurării pentru mașinile care solicită un loc de parcare.

Aceste prevederi există în alte municipii, dar lipsesc inexplicabil la Craiova(…)Primăria își asumă doar salubrizarea parcărilor, dar nu și deszăpezirea, deși este o obligație clară. În ceea ce privește facilitățile, există doar două categorii vizate: persoanele cu dizabilități și veteranii de război, respectiv foștii deținuți politici, care au o vârstă foarte înaintată. Nu se face nicio referire la pensionarii cu venituri mici sau la persoanele care conduc mașini electrice, deși există o politică națională care încurajează utilizarea acestora prin scutiri de taxe”, a spus Gătejescu, el criticând şi limitarea la un singur loc de parcare pentru fiecare familie.

Ce facem cu traficul?

Consilierii liberali au criticat şi creşterea aglomeraţiei din trafic, lucru vizibil mai ales în ultimele luni. „De 7-8 ani atragem atenția asupra faptului că descărcarea Drumului Expres în Drumul Toamnei va genera blocaje majore. Din păcate, s-a întâmplat exact ceea ce am spus, iar Primăria a ales să ignore avertismentele noastre.

Astăzi, traficul în acea zonă este paralizat în orele de vârf. Orașul este deja sufocat de trafic, dar dacă nu se intervine acum cu soluții de infrastructură, Craiova riscă să devină complet nefuncțională”, a spus președintele PNL Craiova.

Teodor Sas a criticat şi problemele de sistematizare, care, spune el, creează ambuteiaje, cum ar fi marcajele incorecte de la intersecţia de la gară sau interdicţia de a face stânga spre Bariera Vâlcii de pe Bulevardul Decebal, lucru care ar bloca circulaţia pe bulevardul Carol.

