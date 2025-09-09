(Video) Dolj: Patru răniţi după ce două maşini s-au ciocnit între Malu Mare şi Ghindeni

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat, în această după-amiază, în jurul orei 17.00, despre producerea unui accident rutier pe DJ 652, între localitățile Malu Mare și Ghindeni.

Un tânăr, de 26 de ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 652, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pătruns pe sensul opus de deplasare și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, de 63 de ani, din orașul Balș, județul Olt.

Conducătorul auto, de 63 de ani, și alți doi bărbați, de 59 și 65 de ani, din orașul Balș, pasageri în autoturismul acestuia, au necesitat îngrijiri medicale fiind transportați la spital, conducătorul auto fiind preluat de elicopterul SMURD.

De asemenea, o tânără de 24 de ani, pasageră în primul autoturism a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la spital.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.