Polițiștii doljeni au lăsat fără permis 120 de șoferi vitezomani

Polițiștii rutieri doljeni au desfăşurat, în perioada 1-4 septembrie, acțiuni pentru verificarea respectării regimului legal de viteză și prevenirea evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesivă.

Polițiștii rutieri au acționat cu prioritate pentru depistarea conducătorilor auto care au depăsit viteza legală, fiind folosite echipamentele de supraveghere a traficului rutier și măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor din trafic.

În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 286 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 120.000 de lei.

De asemenea, în cadrul acțiunii, polițiștii au reținut 60 de permise de conducere.

În cursul acestei zile și în perioada următoare, polițiștii rutieri vor acționa pe toate tronsoanele de drum pentru verificarea regimului legal de viteză și prevenirea accidentelor rutiere.

Șoferi sancționați pentru exces de viteză

Un tânăr de 27 de ani, din județul Gorj, a fost depistat de poliţiştii Serviciului Rutier Dolj, în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 144 de km/h, pe DN 6, în localitatea Beharca.

De asemenea, un bărbat, de 44 de ani, din Craiova, a fost depistat în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 126 km/h, pe DN 6.

Cei doi au fost sancționați contravențional, conform prevederilor OUG 195/2002 Rep., fiind dispuse și măsurile complementare de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 și 120 de zile.

