Ce cred craiovenii despre parcările închiriate din faţa blocului

Peste o sută de craioveni au comentat pe pagina de Facebook a GdS intenţia Primăriei Craiova de a închiria locurile de parcare de lângă blocuri. Majoritatea sunt împotriva acestei idei, iar mulţi dintre ei au adus argumente pertinente de care primăria ar fi bine să ţină cont pentru a îmbunătăţi proiectul. Îmbucurător este faptul că cititorii GdS au comentat la obiect, nu au divagat, jignit sau insultat persoanele cu care nu au fost de acord, aşa cum se întâmplă frecvent în social media, ceea ce dovedeşte că GdS are o comunitate frumoasă de peste 128.000 de olteni adevăraţi, aprigi la vorbă, dar decenţi, cu bună creştere şi cu păreri foarte pertinente.

Pentru contextualizare, Primăria Craiova a publicat luni pe siteul propriu, un proiect de regulament prin care stabileşte modul în care se va parca în Craiova. Noutatea absolută este introducerea parcărilor rezidenţiale. Concret, cine locuieşte la bloc poate închiria de la primărie un loc de parcare la un preţ cuprins între 170 şi 250 de lei pe care îl poate folosi în intervalul orar 17.00 – 07.00. În principiu se acordă un loc pe apartament.

Dacă sunt mai multe solicitări decât locuri de parcare disponibile, ceea ce este foarte probabil să se întâmple, primăria va organiza licitaţii, iar cine plăteşte cel mai mult va beneficia de locul de parcare. Acesta a fost şi unul dintre aspectele cel mai criticate de cititorii GdS. Mai jos publicăm o parte din comentariile de pe pagina de Facebook a GdS.

Comentariile craiovenilor

„Într-un cuvânt dacă ești sărac ,pensionar cu pensie mică şi salariu minim și stai într-un bloc cu vecini bogați sau bugetari cu salarii mari și ăia licitează 1000 de lei pentru un loc de parcare nu ai decât să-ți vinzi masina“

„dacă ești sărac sau cu pensie mică mergi cu autobuzul, nu trebuie să avem toți mașini“

„dacă ești bogat ia-ți și cal și un butoi! Ce să faci cu ele? Întreabă un sărac! Repet! Dacă ești bogat!“

„pai atunci să plătiți voi bogații bani multi la licitații“

„da, și tu să o lași la intrare în oraș, astea sunt legile“

„Băi. bogatule, pai tu dacă ai 3 mașini și eu o mașină ți se pare normal să vii să licitezi pt.3 locuri în așa zisele parcări care de fapt nu sunt marcate cum ar trebui dar taxa se plătește către primărie?“

„Nu mai e mult și vom ajunge să ne dăm in cap unu-altuia pentru un loc de parcare“

„La case deja se intampla, caci municipalitatea pentru a creste locurile de parcare a trasat linii sa dea bine la nr parcarilor din oras! Iar pe alta parte au aprobat blocuri unde nu trebuia si ne certam cu cei veniti din provincie cu „drepturi” ptr faptul ca ne blocheaza accesul in curte si lasa cele 3 masini pe cap de familie cu saptamanile in dreptul curtilor!! Eu am o amarata de masina si o perchez pe alta strada caci doresc sa las loc copiilor mei sa se joace liberi si nestingheriti in curtea ce voi plati impozit crescut cu 250% din 2026 …cred!! Ei si-au facut foisoare si piscine in locurile de parcare date de dezvoltator si ma arata pe mine cu degetul ca de ce nu parchez in curte . In fine…multe ar fi de spus, sunt satul de mers in audienta pe la primarie ptr a face dreptate!! Au tot felul de tertipuri si legi bananiere ce ingradesc drepturile noastre!! Oamenii de bun augur isi vor face dreptate in cele din urma caci problema mea este si a celorlalti vecini! Pentru 2 blocuri cu deschidere la strada cumulata de 30 m.l. cu 12 familii… plateste o strada intreaga!!!! Suntem satui!!!“

Craiovenii nu vor taxe în plus

„O taxă în plus, să facă locuri de parcare, câte un loc de fiecare apartament și după să pună taxe“.

„Nu pentru cetățenii este creată ci pentru a aduce bani la buget !De ce nu se merge pe același principiu care se dorește și să păstreze taxa de 100 lei ?

.ideea este f bună…DAR..“.

.ideea este f bună…DAR..“. „Parcarea este a mea de la 17.00(cred) In rest poae parca oricine. Cum facem dacă eu vina acasă la ora 15.00, nu găsesc locul meul liber, parchez în altă parte şi nu mai vreau să ies din casă până a doua zi? Sau pur şi simplu plec un taxi, la o petrecere, în altă parte, etc?.

Cum facem? Sunt oibligat ca la ora 17.00 să mă plimb până mi se eliberează locul ca să îmi pot pune maşina în locul ei? ?Nu mi se pare ok în sensul că, dacă esate locul meu, să ie locul meu. . Repet .Poate nu pot sau nu am chef să cobor la roa 17 să îmi pun maşina pe locul meu.

Vă daţi seama ce haos o să fie în jurul orei 17? Ideea este foarte bună,dar având în vedere ce am spus ideal ar fi să găsim soluţie, deşi nu prea cred

MULȚUMESC MULT !“ „îți spun eu că vor fi multe probleme. Primăria face bani, iar noi ne vom certa pe locurile de parcare“

Cum facem? Sunt oibligat ca la ora 17.00 să mă plimb până mi se eliberează locul ca să îmi pot pune maşina în locul ei? ?Nu mi se pare ok în sensul că, dacă esate locul meu, să ie locul meu. . Repet .Poate nu pot sau nu am chef să cobor la roa 17 să îmi pun maşina pe locul meu. Vă daţi seama ce haos o să fie în jurul orei 17? Ideea este foarte bună,dar având în vedere ce am spus ideal ar fi să găsim soluţie, deşi nu prea cred MULȚUMESC MULT !“ „îți spun eu că vor fi multe probleme. Primăria face bani, iar noi ne vom certa pe locurile de parcare“ „Ar trebui fiecare proprietar de apartament sa aibă doar 1 singur loc de parcare al sau ca, de aia platim parcarea iar daca vrei in centru sa iti platesti parcarea la tonomat“

„Interesul Primăriei este să încaseze cât mai mulți bani de la populație, restul nu-i interesează. Deci, taxa de 110 lei care se numea,,Taxa parcare autoturisme ” , acum se va numii,,Taxă vinietă „, iar ptr.parcările de la domiciliu ,,Taxă auto.de reședință” …, deci altă TAXĂ“

„În loc sa caute soluții , mai bine măresc taxa. Asa rezolva problema locurilor de parcare ??“

„Sunt puține locuri de parcare, o scara a unui bloc cu 4 etaje are 20 apratemente , si sunt 20 locuri de parcare ???“

„Va fi o harababura totală…Primăria va avea de câștigat din orice poziție…noi, ca cetățeni, vom fi arși la buzunare“

„Sa vezi cînd toată Craiova va participa la licitatie“

„Păi cred că asta se urmărește, cât mai multe licitații, cât mai mulți bani ptr.Primărie“

„Un singur loc de parcare gratuit pt fiecare apartament/locuință. Cine are/își permite mai multe mașini atunci sa pună o taxa de 10% din sal min pe economie….de ex“.

„Soluția e să rămână așa cum e,cu mențiunea de prioritate pentru riverani…in 1Mai, zona Facultății de Medicină, unde locuiesc, este haos pe perioada cursurilor“

„Nu-i văd bine pe cei care au 2-3 mașini parcate la bloc“

„Mi s ar părea normal ca mai intii sa creăm suficiente locuri de parcare pentru ca taxe platim toti si…se mai doreste inca una? In zona Spitalului judetean nu se va rezolva in veci situatia daca nu se gasesc solutii pentru constructia unei parcari, unul va da banii si altii vor parca.“

„Românul este propietar din născare așa că este un confort psihologic pentru cei care stau rău…la locul de parcare“

„Dacă nu închiriază nimeni nu are încotro decât sa asigure locuri de parcare. Dar vor fi niște neica nimeni care vor sa fie altfel și vor da startul la închirieri. Asa ne fac din vorbe politicienii cu dorința numai a noastră. Arunca momeala și guvizii o halesc“

„Automate de taxare cu 10 Ron ora 08 pîna în ora 20,și se rezolva locurile de parcare“. -„Ce bine ar face daca ar pune o taxa mare pentru cei care parcheaza pe strada desi au in curte loc….“

„Bătaie de joc. Mențin taxa de parcare rebotezata vigneta, deși toate locurile de parcare din zona centrală le-au făcut cu plata. Introduc taxa de parcare la domiciliu, dar ai loc rezervat după ora 17.00. Dacă stai în zona centrala o sa platesti 2 taxe aiurea și o sa parchezi pe locul cu plată. Bătaie de joc.“

„Nu-i văd bine pe cei care au 2-3 mașini parcate la bloc“

„Am patru mașini! O să cumpăr patru locuri de parcare dar nu o să parchez nicio mașină! O să solicit „puliția locțiitoare” să le păzească! Că de aia plătesc! De la o gașcă de hoți doar măsuri idioate! Legi antipopor de 35 de ani!“

„Să vedeți mașini, cel puțin zgâriate!“

„Vor sa bage cearta intre vecini“

„Si daca vii in vizita la cineva dupa ora 17? Unde parchezi?“

„Nu exista sa fie fiecare cu locul lui atata timp cât nu se fac alte parcari noi“

„O prostie, unde locuiesc eu sunt 10 blocuri și nu știu dacă sînt 40 locuri de parcare, se miră din ce să mai facă bani!“

„Numai pe aici nu pierdusem timpul sa stai la rind ptr licitație vai mama noastra nimik nu se face să-ți ușureze viața sa vezi nervi și certuri“

„Se îngroaşă gluma“