Primăria Craiova pregăteşte închirierea locurilor de parcare de la bloc

Primăria Craiova a pus, ieri, în dezbatere publică regulamentul privind parcarea pe domeniul public. De departe, cel mai important capitol pe care îl reglementează este parcarea de reşedinţă cu plată, care le dă posibilitatea craiovenilor de la bloc să plătească o taxă de rezervare a locului. Aceasta variază între 170 şi 250 de lei pe an, iar acolo unde sunt mai mulţi solicitanţi pe acelaşi loc, primăria va organiza licitaţie. De menţionat că locatarii pot rezerva locuri de parcare, dar nu la o distanţă mai mare de 30 de metri faţă de blocul în care locuiesc.

Ce spune regulamentul

Locurile de parcare din parcările de reședință vor fi atribuite numai după amenajarea, semnalizarea și numerotarea acestora de către administratorul parcării de reședință.

Art.42 Modalitatea de atribuire a locurilor de parcare este următoarea:

a) în situațiile în care numărul de solicitari este mai mic sau egal decât numarul de locuri de parcare libere care se pot atribui, atunci atribuirea se va face in mod direct solicitantilor, in ordinea cronologica a depunerii cererilor de catre acestia ;

b) in situatiile in care numarul de solicitari este mai mare decat numarul de locuri de parcare libere care se pot atribui, atribuirea se va face prin licitatie publica.

Art.43 Primaria municipiului Craiova va stabili situatia locurilor de parcare libere ce pot fi atribuite, urmand a fi aduse la cunostinta publica prin comunicarea catre Asociatiile de Proprietari ale imobilelor care au arondate parcari de resedinta.

Art. 46 (1) Repartizarea locurilor de parcare situate în parcările de reşedinţă se va face având în vedere următoarele aspecte:

a) cererile persoanelor cu nevoi speciale vor fi soluţionate cu precădere;

b) ordinea înregistrării cererilor de rezervare loc parcare; cererile de rezervare loc parcare pentru care nu sunt locuri disponibile aferente imobilului, în momentul depunerii cererii, sunt verificate după expirarea termenelor scadente;

c) numărul de persoane ce locuiesc în unitatea locativă;

d) distanţa faţă de locul de parcare solicitat;

e) limita locurilor de parcare disponibile.

(2) În situaţia în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul locurilor de parcare amenajate în parcarea de reşedinţă, locurile de parcare disponibile se pot aloca altor solicitanţi din imobilele apropiate care nu au primit locuri de parcare în parcarea de reşedinţă aferentă imobilului în care locuiesc;

Art.47 (1) Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă din municipiul Craiova de către persoane domiciliate în alte unităţi locative, cu consimţământul abonaţilor, sunt interzise. În asemenea situaţii agentul constatator va întocmi un raport cu propunere de. anulare a autorizaţiei, care va fi înaintat compartimentului funcțional din cadrul aparatului de specialitate al primarului în maxim 2 zile lucrătoare de la data constatării. Anularea se va dispune prin act administrativ de către compartimentul funcțional al instituției Primarului Municipiului Craiova şi va fi comunicată utilizatorului locului de parcare rezervat.

(2) În cazul înstrăinării vehiculului pentru care s-a rezervat locul de parcare, titularul are dreptul ca în termen de 30 zile de la vânzarea vehiculului, să solicite înscrierea pe locul rezervat a unui nou vehicul.

(3) În cazul înstrăinării imobilului pentru care a fost rezervat locul de parcare, titularul autorizaţiei poate solicita, în termen de 30 zile de la înstrăinarea imobilului, alocarea locului de parcare la noua adresă, după caz.

(4) La expirarea termenului de 30 zile de la înstrăinarea imobilului sau a vehiculului, în lipsa unei solicitări din partea titularului de modificare a autorizaţiei

sau realocare, autorizaţia de rezervare loc parcare se anulează şi locul respectiv devine vacant, titularul urmând a fi notificat în acest sens.

Art.49 Pentru a putea dobandi autorizatia, solicitantul persoana fizica/juridică trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) se pot atribui locuri de parcare numai solicitanților ce detin un autoturism in proprietare sau in urma unui contract de leasing, pentru care se plateste impozit asupra mijloacelor de transport la bugetul local al Primariei municipiului Craiova;

b) solicitanții trebuie sa aiba domiciliul/rezidenta, respectiv sediul sediul social in imobilele care au arondate locurile de parcare ce sunt solicitate;

c) se poate aloca un singur loc de parcare pentru un imobil ;

Art.50 (1) In situatia in care numarul de locuri atribuite este mai mic decat numarul de locuri disponibile, se poate solicita atribuirea celui de-al doilea loc, cererile urmand a fi solutionate in ordinea cronologica a depunerii.

(2) In situatia in care si dupa distribuirea a cate 2 locuri numarul de locuri atribuite este mai mic decat numarul de locuri disponibile, se poate solicita atribuirea de catre vecinii din condominiu.

Art. 51 Se atribuie loc de parcare numai pentru autovehiculele din categoria M1 (cel mult 8 locuri așezate în plus fața de locul așezat al conducătorului auto) și N1(vehicule având o masă maximă care nu depășește 3,5 tone), conform Directivei 2007/46/CE, ce nu depășesc dimensiunea locului de parcare.

Art. 52 (1) Taxa pentru parcarea de reședință cu plată, pe domeniul public al municipiului, pentru utilizatorii locurilor de parcare atribuite prin repartizare directă, se stabilește la:

a. Persoane fizice :

Zona 0 – 250 lei/an;

Zona 1 – 200 lei/an;

Zona 2 – 170 lei/an.

b. Persoane Juridice

Zona 0 – 500 lei/an;

Zona 1 – 400 lei/an;

Zona 2 – 340 lei/an.

(2) Taxa pentru parcarea de reședință cu plată, pe domeniul public al municipiului, pentru utilizatorii locurilor de parcare atribuite prin procedura competițională va fi stabilită la nivelul rezultat în urma licitației locului de parcare, având ca preț de pornire nivelul taxei stabilite la punctul 1.

(3) Taxa se plăteşte anticipat.

(4) Taxa pentru parcarea de reședință cu plată, pe domeniul public al municipiului se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a survenit modificarile cu privire la dreptul de proprietate sau de utilizare al bunului.

Între ce ore poţi rezerva locul de parcare

Art.54 Autorizatiile de parcare eliberate ca urmare a atribuirii unui loc de parcare, dau dreptul titularului acestora sa utilizeze locul de parcare, astfel:

a) De la ora 07:00 pana la ora 17:00 de luni pana vineri, pe locul respectiv poate parca orice persoana care tranziteaza zona;

b) De la ora 17:00 pana la ora 7:00 de luni pana vineri si de sambata până luni la ora 07:00, locul de parcare apartine celui care detine autorizatia.

Art. 55 (1) Dovada dreptului de utilizare a locului de parcare, în parcările de reşedinţă, se face prin autorizaţia de parcare. Autorizaţia de rezervare loc parcare va fi poziţionată pe bordul autoturismului, la loc vizibil.