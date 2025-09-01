Poliţiştii doljeni au reţinut 42 de permise pentru exces de viteză, într-o singură zi

Polițiștii rutieri doljeni au desfăşurat duminică acțiuni pentru verificarea respectării regimului legal de viteză și prevenirea evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesivă.

Polițiștii rutieri au acționat cu prioritate pentru depistarea conducătorilor auto care au depăsit viteza legală, fiind folosite echipamentele de supraveghere a traficului rutier și măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor din trafic.

În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 95 de sancţiuni contravenţionale, din care 42 pentru depășirea vitezei legale, în valoare totală de peste 17.000 de lei.

De asemenea, în cadrul acțiunii, polițiștii au reținut 8 de permise de conducere și retras patru certificate de înmatriculare.

Şoferi amendaţi pentru exces de viteză

Un bărbat de 33 de ani, din comuna Podari, a fost depistat de poliţiştii Serviciului Rutier Dolj, în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 136 de km/h, pe DN 6, în localitatea Beharca.

De asemenea, un tânăr de 28 de ani, din Craiova, a fost depistat în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 125 km/h, pe DN 65, în localitatea Pielești.

Cei doi au fost sancționați contravențional, conform prevederilor OUG 195/2002 Rep., fiind dispusă și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile.

