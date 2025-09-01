600 de morţi şi peste 2.000 de răniţi într-un cutremur de 6 grade cu multe replici, în Afganistan

Cel puțin 600 de oameni au murit și aproximativ 2.000 au fost răniți, după ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 6 grade și mai multe replici au zguduit estul Afganistanului, duminică noaptea

„În districtele Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech și Chapi Dara, aproximativ 600 de oameni au murit, circa 2.000 au fost răniți, iar sute de case au fost distruse“, a declarat pentru EFE Ihsanullah Ihsan, directorul departamentului de Informații și Cultură din Kunar, una dintre provinciile afectate.

Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS) a plasat epicentrul cutremurului principal, cel cu magnitudinea de 6, la 27 de km est de provincia Nangarhar și la o adâncime de 8 km, ceea ce amplifică, de obicei, puterea distrugerii.

Cutremurul a fost simţiti şi în capitala Kabul

Cutremurul inițial, înregistrat duminică la ora 23.47, ora locală (19.17 GMT), a fost urmat de cel puțin două replici cu magnitudinea de 5,2. Echipele de salvare lucrează pentru a localiza supraviețuitorii printre dărâmături, deși operațiunile sunt îngreunate de alunecările de teren care au blocat drumuri cheie în Kunar și Nuristan. Autoritățile se tem că numărul victimelor va crește pe măsură ce se ajunge în zone mai izolate.

Cutremurele au fost resimțite puternic în provinciile estice Kunar, Nangarhar, Nuristan și Laghman, iar undele seismice s-au simțit și în capitala Kabul.

În Nuristan, autoritățile au confirmat că locuitorii au resimțit puternic cutremurul, dar au dat asigurări că nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

„Trepidații puternice au fost resimțite și în provincie, dar până acum nu s-au primit informații despre pierderi umane sau materiale“, a declarat pentru EFE directorul de Informații și Cultură al Nuristanului.

Numărul morților și al răniților ar putea crește în următoarele ore, pe măsură ce eforturile de salvare progresează.

Provincia Kunar, cea mai afectată până acum, este situată la granița cu Pakistanul, în lanțul muntos Hindu Kush. Drumurile proaste și accesul practic inexistent la comunicații în zonele rurale îngreunează evaluarea pagubelor și coordonarea ajutorului.

