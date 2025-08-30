Astăzi, în jurul orei 13.55, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe Drumul Național 65, în zona Pădurii Saru, a avut loc un eveniment rutier.

La fața locului, s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier Olt.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Slatina, județul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de către un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din municipiul Craiova, județul Dolj.

În urma evenimentului rutier, motociclistul a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la o unitate spitalicească.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

