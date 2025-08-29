32.9 C
Craiova
vineri, 29 august, 2025
(Video) O anexă și două autoturisme, afectate de un incendiu de vegetație, la Bucovăț

Daniela Moise
Detașamentul 1 de Pompieri Craiova intervine vineri după-amiază pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată în localitatea Bucovăț.

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta la o anexă gospodărească dezafectată pe cca 20 mp, anvelope și reziduuri menajere, aproximativ 6 ha de vegetatie uscată și 2 autoturisme parcate in zona unde este incendiul.

Incendiul este localizat se lucrează pentru stingerea focarelor. Nu sunt victime.

