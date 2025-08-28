Pompierii doljeni intervin la mai multe incendii de vegetație în județ

Pompierii doljeni intervin, joi după-amiază, pentru stingerea mai multor incendii de vegetatie uscata, în comunele Rast, Fărcașa și în muncipiul Craiova.

Secția de Pompieri Băilești intervine pt stingerea unui incendiu de vegetatie uscată în suprafață de aproximativ 50 ha cu posibilitate de propagare la un lan de porumb și o stupină aflate în vecinătate. Se lucrează la localizarea și lichidarea acestuia.

Punctul de Lucru Filiași intervine la un incendiu, tot de vegetatie uscată, în suprafață de aproximativ 30 ha. Se lucrează pentru lichidarea focarelor. Se deplasează în sprijin o autospecială de la Secția de Pompieri Craiova.

Incendiu vegetație uscată, municipiul Craiova, str. Caracal (zona Kaufland). Intervine Detasamentul 2 de Pompieri Craiova cu 2 autospeciale. Arde vegetatie uscată pe aprox. 4.000-5.000 mp, cu posibilitate de propagare la clădirile aflate în vecinătate. În zona cu incendiul se află și o stupină de circa 60 de stupi. Incendiul este localizat se lucrează pentru lichidarea focarelor.

1 de 7

Citește și: Nicușor Dan despre cazul livratorului străin lovit cu pumnul: Asemenea fapte sunt intolerabile!