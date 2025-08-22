Căsuţa de turtă dulce din Fantasy Park, loc pentru petreceri şi serbări

O societate a Primăriei Craiova transformă un spaţiu dintr-un parc al oraşului în locaţie pentru evenimente. Spaţiul se află în unul dintre cele mai noi parcuri al Craiovei, inaugurat în urmă cu un an. Aici, cei interesaţi pot organiza petreceri pentru copii sau serbări şcolare.

Fosta regie a primăriei(RAADPFL), numită acum ECO URBIS și-a arătat intenția de a pune la dispoziția craiovenilor o locație pentru distracție. Aceasta pune la dispoziția doritorilor Căsuța de Turtă Dulce din Fantasy Park. În această locație se pot organiza petreceri, dar și serbări școlare. Aici, doritorii au la dispoziţie 40 de locuri pentru invitaţi, precum şi posibilitatea de a folosi şi celelalte locuri de joacă din parc, dar şi căsuţa cafenea şi căsuţa gelaterie.



„Îți punem la dispoziție Căsuța de Turtă Dulce, un spațiu modern cu 40 de locuri, integrat într-un loc de poveste, Fantasy Park, un parc tematic situat chiar în mijlocul Craiovei.Ce oferim? Locație de vis modernă într-un cadru natural, dar și cces la locul de joacă exterior, precum și la toate facilitățile din parc (gelaterie, elemente de decor inedite, aparate de fitness, băncuțe moderne, alei de promenadă).Posibilitatea de a aduce tortul și mâncarerea (din surse autorizate) precum și animatori pentru copii. Băuturi (apă, suc, cafea, bere), care se achiziționează exclusiv din locație”, se spune în anunţul societăţii.



Cei care sunt interesaţi fac o solicitare către fostul RAADPFL şi stabilesc data la care va avea loc evenimentul, rezervând în acest mod locaţia. Ulterior se încheie un contract şi se plăteşte o sumă de 500 de lei ca şi garanţie, banii fiind recuperaţi după consumarea evenimentului. Condiţia este ca la respectivul eveniment consumaţia să fie de cel puţin 500 de lei. Aşa cum se spune şi în anunţ, băuturile pot fi cumpărate chiar de la căsuţă.

Locaţia nu poate fi închiriată lunea pentru că în această zi din săptămână parcul este închis.

Fantasy Park a fost inaugurat în anul 2024, în incintă se află căsuța – restaurant (Căsuța de Turtă Dulce), căsuța-cafenea și căsuța-gelaterie.

„Fantasy Park“ are nu doar alei şi un loc de joacă generos pentru cei mici, ci şi un sat al piticilor şi un teatru de vară, dar şi elemente inedite de butaforie. Parcul este supravegheat video, are iluminat arhitectural pentru timp de noapte, multe plante ornamentale, alei și mobilier urban care completează atmosfera de basm.