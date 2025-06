Sera tropicală din Grădina Botanică se scumpește

“Obiectivul proiectului îl constituie realizarea unui clădiri cu scopul de a a aduce un plus de valoare parcului public existent din punct de vedere al calității și valorii elementelor de floră, în vederea facilita si creării spațiilor propice relaxării pentru vizitatorii Grădinii Botanice ”Alexandru Buia„ din Craiova. Aici vor fi aduse plante din toate colțurile lumii, cel puți așa se spune în proiect, din Asia și Australia, din America Centrală și de Suddar și din Africa. „Sunt propuse în total 46 de specii de plante, clasificate în funcție de etajele de vegetație și de forma de creștere a plantelor, după cum urmează: palmieri (peste 2-3 m înălțime), palmieri/arbuști (1-2 m înălțime), liane (cu lungime variabilă – 1-3 m), palmieri și plante perene de talie mică (sub 1 m înălțime) precum și coperitori de sol (sub 0,5 m înălțime)”.