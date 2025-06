„Comorile“ Universităţii din Craiova, premiate şi felicitate la ceremonia festivă a Zilelor Craiovei

Ziua de marţi a adus multă voie bună şi emoţie în Craiova, în special la Teatrul Național „Marin Sorescu”, acolo unde canotorii români, printre care şi absolvenţi ai Universităţii din Craiova, au primit felicitările de rigoare cu ocazia ceremoniei festive a zilelor oraşului.

Această ediție aniversară a marcat 550 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Craiova. În cadrul evenimentului, primarul Municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a oferit titlurile de Cetățean de Onoare canotorilor medaliați la Jocurile Olimpice de la Paris și la Campionatele Europene de Canotaj de la Plovdiv, absolvenți ai Universității din Craiova. De asemenea, printre cei care au adus un omagiu premiaţilor şi au fost prezenţi la Teatrul Naţional din Craiova s-au regăsit şi Cosmin Vasile, Președintele Consiliului Județean Dolj, precum şi Dan Diaconu, prefectul de Dolj.

Pe lângă distincţia propriu-zisă, Marian Enache (aur, la Jocurile Olimpice de la Paris), Simona Radiş (aur, la JO Paris), Roxana Anghel (aur şi argint la JO Paris), Ancuţa Bodnar (aur şi argint la JO Paris), Gianina van Groningen (argint la JO Paris), Andrei Cornea (aur la JO Paris), Amalia Bereş (aur la JO Paris), Ionela Cozmiuc (argint la JO Paris), Maria Lehaci (aur la JO Paris), Ştefan Berariu (argint la JO Paris), Florin Lehaci, Florin Arteni şi Andrei Mândrilă au fost aplaudaţi la scenă deschisă de toţi cei prezenţi la eveniment.

Nu trecem cu vederea nici peste premierea şi recompensarea tuturor elevilor care au obținut premii la olimpiadele școlare naționale și internaționale, alături de profesorii îndrumători.

Mihai Covaliu, impresionat de „omul“ care iese de pe băncile Universităţii din Craiova

Şi în rândul sportivilor s-a resimţit emoţia, dar nu la fel de puternică precum la startul unei competiţii oficiale. În acelaşi timp, dacă ne îndreptam privirile şi spre public, se putea observa cu lejeritate o stare de bucurie şi onoare venită din partea preşedintelui COSR, Mihai Covaliu, dar şi dinspre Elisabeta Lipă, preşedintele Federaţiei Române de Canotaj. Cei doi foşti mari sportivi au urcat pe scenă alături de canotori, iar preşedintele COSR a şi oferit, pe scurt, câteva gânduri pozitive legate de tot ceea ce înseamnă sportul, în general, dar şi de marele eveniment din Craiova.

„Este un moment foarte important pentru Craiova. Este un eveniment în care se celebrează educaţia, cultura şi sportul. La astfel de ocazii este potrivit să-i premiem pe cei care au adus faimă şi recunoaştere a tot ceea ce înseamnă valori şi excelenţă pentru Municipiul Craiova. Nu ştiam că toţi aceşti sportivi care au primit titlul astăzi au făcut facultatea aici, la Craiova. Acest lucru demonstrează că educaţia şi sportul de performanţă pot convieţui. Toată lumea ştie că la Craiova, doamna Lia Olguţa Vasilescu este un om care iubeşte performanţa, sportul, educaţia, cultura, iar acest lucru se vede în tot ceea ce înseamnă evenimentele organizate în Bănie.

Canotajul românesc se menţine în top

Canotajul este, la ora actuală, sportul care aduce cele mai multe medalii în România. Toţi sunt foarte serioşi, au un program bun, complex, strict. Ei ştiu cu exactitate ceea ce fac, pentru că aici se face diferenţa între cei care muncesc şi cei care ştiu ce trebuie să facă. Aceste distrincţii primite azi vin ca să recompenseze performanţa lor şi traiectoria bună pe care se îndreaptă acum. Se pot face performanţe şi mai mari decât cele de la Paris. Trebuie doar să muncim zilnic, astfel încât în momentele importante să demonstrăm că putem fi de la egal la egal cu cei mai mari sportivi din lume“, a punctat Mihai Covaliu, preşedintele COSR.

Doar de bine din sufletul unui campion olimpic

Marian Enache, unul dintre canotorii plecaţi de pe băncile Facultăţii de Sport din Craiova, a acceptat invitaţia jurnaliştilor de a oferi un scurt interviu la finele evenimentului. Acesta a vorbit la superlativ de ceea ce se întâmplă la Craiova, de la echipa de fotbal, până la reuşitele oficialităţilor de pe toate planurile.

„Este o onoare pentru mine că m-am întors în locul în care m-am dezvoltat. Mulţumesc din suflet tuturor pentru vorbele frumoase pe care mi le-aţi adresat, dar şi pentru titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Craiova. Perfectul simplu l-am pierdut de-a lungul anilor, nu ştiu de ce a dispărut din vocabularul meu. Totuşi, când vin acasă, mama şi sora îmi reîmprospătează memoria. Îmi aduc aminte de toţi anii de studenţie de aici, de la Craiova, de persoanele pe care le-am cunoscut aici. Cum îmi place mie să spun, orice acţiune din trecutul nostru ne poate influenţa viitorul. De aceea cred că Universitatea din Craiova şi-a pus amprenta în dezvoltarea mea cu mult timp înainte.

În prezent, îmi place cum se desfăşoară lucrurile pe partea sportivă la Craiova. „Leii“ din Bănie, cum îmi place să spun despre echipa de fotbal, se prezintă foarte bine. Îmi place şi de Mitriţă. Craiova Eterna Terra Nova străluceşte la nivel European, iar acest lucru nu poate decât să mă încânte, pentru că fac parte din această comunitate. Am Ştiinţa în sufletul meu“, a spus, emoţionat, Marian Enache, cel care a smuls medalia de aur la Paris, în proba de dublu vâsle masculin.

Titlul de Cetăţean de Onoare al Craiovei, extrem de preţios pentru Simona Radiş

De cuvinte nu s-a ferit nici Simona Radiş, cea care în urmă cu mai puţin de un an ne făcea să sărim în sus de bucurie odată cu triumful ei din proba de dublu vâsle, de la Jocurile Olimpice de la Paris. Aceasta s-a bucurat de revenirea la Craiova şi s-a arătat recunoscătoare pentru tot ceea ce a învăţat aici şi pentru titlul de Cetățean de Onoare al Craiovei.

„Sunt foarte recunoscătoare şi mulţumesc pentru acest titlu. Nu am multe adunate, cu atât este mai preţios. Sunt Cetăţean de Onoare al Craiovei din acest moment, iar acest lucru nu poate decât să mă încânte. Am venit mereu cu drag aici, este un oraş frumos şi sunt legată de el. Pe viitor, voi reveni cu mai mare drag. Nu pot spune că sunt neapărat olteancă în adevăratul sens al cuvântului. Se observă chiar şi din voce locul din care provin.

Cunosc mulţi oameni de aici care au contribuit la formarea omului care sunt acum. Am urmat paşii colegilor mai mari, pentru că am avut şi eu modele în viaţă. Ei au studiat aici, la Craiova, au fost mulţumiţi. Atunci mi-au insuflat şi mie dorinţa de a vedea cum este. Pe parcursul anilor am realizat că a fost o decizie bună. Mediul profesionist în care am fost şi-a spus cuvântul. Fiecare om care trece pe lângă tine şi îţi dă un sfat, ajută la formarea ta.

Schimbările nu o încurcă, ci o motivează

Emoţii au fost pe scenă, dar nu mai mari decât la competiţii. Acolo este în joc o medalie, aici nu este nimic la bătaie. Aici au fost momente de emoţie, de bucurie că suntem apreciaţi. O să sărbătoresc cu un antrenament, pentru că urmează Naţionalele şi este nevoie de muncă serioasă. În acest an am schimbat atât proba, cât şi partenera. Mi-am propus să mă bucur de sport şi să îl fac doar de plăcere şi se pare că funcţionează. Am păstrat medalia, am păstrat şi culoarea ei, iar acest lucru îmi dă încredere pentru viitor“, a încheiat discursul Simona Radiş.

