Lupte / Clubul CSU Craiova, dublu medaliat la un turneu internaţional de prestigiu

În perioada 29 mai – 1 iunie, la Bucureşti, a avut loc Turneul Internaţional de Lupte „Dumitru Parvilescu și Vasile Iorga“. Competiţia a fost destinată juniorilor U20, iar printre participanţi s-au regăsit şi sportivi legitimaţi la CS Universitatea Craiova.

Astfel, clubul oltean se poate lăuda cu două medalii, ambele de bronz, obţinute de către Florin Mihalcea (cat. 61 kg) și David Boicea (cat. 70 kg). Cei doi sportivi sunt pregătiţi de către Aurel şi Marius Cimpoeru.

Aurel Cimpoeru: „Ambii sportivi ne-au întrecut aşteptările!“

Aurel Cimpoeru, unul dintre antrenorii de la clubul CSU Craiova, şi-a felicitat elevii pentru cele două medalii muncite de la Turneul Internaţional „Dumitru Parvilescu și Vasile Iorga“. Acesta a menţionat, de asemenea, că aşteptările tuturor au fost întrecute.

„Am luat două medalii importante, la un turneu puternic. Am plecat la drum cu speranţă la medalii, dar şi cu gândul de a descoperi la ce nivel suntem mai precis. Ambii sportivi ne-au întrecut aşteptările, pentru că în faţă au avut adversari puternici din Turcia, Ucraina, Germania, Republica Moldova. Am avut concurenţă serioasă, iar medaliile sunt extrem de preţioase. Eu sunt mulţumit de evoluţia lor şi mă încântă că au crescut bine. La începutul anului aveam semne de întrebare în privinţa unui posibil progres al lor. Se pare că am reuşit mai multe singuri, fără parteneri, decât cei plimbaţi cu loturile naţionale prin Georgia, Moldova etc“, a declarat Aurel Cimpoeru.

„Deşi facem tot ce putem, nu am intrat în atenţia Federaţiei“

Chiar dacă au performat la acest turneu internaţional, cei doi sportivi craioveni sunt dezamăgiţi de neconvocarea la lotul naţional.

Totuşi, pe de o parte, cei doi sunt nemulţumiţi de faptul că, în ciuda comportării bune de la acest turneu, au fost lăsaţi în afara lotului naţional, care merge în pregătire în Moldova. Asta este dezamăgirea lor. Sunt în primii ani de juniorat, mai la început. Noi ne vom continua pregătirea şi sperăm ca în viitor să ajungem şi la Europene. Sincer, pe Mihalcea l-aş fi văzut de acum la Campionatul European. Ar fi putut face o figură frumoasă.

Tot în primul an de juniorat mai sunt şi alţi sportivi care au fost convocaţi. Acei sportivi nu au reuşit la acest turneu internaţional să obţină vreo medalie, iar cei doi craioveni au făcut spectacol şi au întors meciuri la medaliaţi europeni. Deşi facem tot ce putem şi ne luptăm pentru reuşite, nu am intrat în atenţia celor care pregătesc loturile naţionale. Chiar copiii vorbesc între ei pe tema asta, de aceea spun că dezamăgirea este existentă în sufletul lor. Sunt foarte recunoscător pentru munca depusă şi sper ca Federaţia să-şi îndrepte privirile şi spre noi“, a punctat Aurel Cimpoeru.

