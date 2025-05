Valorile maxime ale poluanților trebuie să scadă la jumătate. Ce măsuri ia primăria Craiova

România trebuie să reducă nivelul maxim admis de emisii poluante la jumătate până în 2030, deşi nici acum nu reuşeşte să menţină poluarea în limite. Într-un comunicat transmis luna trecută de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, instituția precizează că responsabilitatea privind măsurile pentru reducerea poluarii revine în principal primarilor. GdS a solicitat, în acest context, o luare de poziție a Primăriei Craiova, având în vedere că poluarea este una dintre problemele invocate atât de locuitori, cât și de diferite studii la nivel național.

Context: România trebuie să reducă la jumătate valorile poluanților

România are termen de la Uniunea Europeană să reducă la jumătate valorile poluanților din aer, până la 1 ianuarie 2030, conform unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului, din 23 octombrie 2024, privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, a declarat Președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM), Laurențiu Alexandru Păștinaru. Documentul trebuie transpus în legislația din România, până la 11 decembrie 2026, iar în acest an am putea vedea deja o primă formă a legii, pregătită de Ministerul Mediului – România.

Directorul ANPM recunoaște că va fi foarte greu ca România să se încadreze în valorile-limită

Documentul aduce mai multe modificări importante directivelor anterioare privind calitatea aerului, reducând foarte mult valorile limită zilnice ale poluanților din aer, precum și numărul depășirilor permise.

„Valorile-limită pentru protecția sănătății umane de atins până la 1 ianuarie 2030 au fost reduse la jumătate, față de cele din prezent și au fost introduse noi categorii de intervale de măsurare. Situația va fi foarte complexă, având în vedere faptul că de multe ori nu reușim să ne încadrăm nici în prezent în limitele impuse”, a subliniat Laurențiu Alexandru Păștinaru.

Minge pasată la primari

Președintele ANPM a mai spus că cea mai mare răspundere în aplicarea legii prin care va fi transpusă această directivă revine primarilor și că aceștia trebuie să înțeleagă că vor avea de făcut periodic foi de parcurs, dacă într-o zonă sau o unitate administrativ-teritorială nivelurile poluanților depășesc orice valoare limită.

Aceste foi de parcurs, care urmează să fie întocmite de autoritățile locale, trebuie să releve clar măsurile pe care le-au implementat primăriile pentru reducerea poluanților din unitățile administrativ-teritoriale pe care le conduc, progresul făcut în timp, și să identifice măsuri suplimentare față de ce au inclus în prezent în Planurile Integrate de Calitate a Aerului (PICA). Respectivele planuri privind calitatea aerului se elaborează cât mai curând posibil și în termen de cel mult doi ani de la anul calendaristic în care s-a înregistrat depășirea, se arată în Directiva 2881, conform ANPM.

Planul de Calitate a Aerului, în curs de achiziție

Având în vedere cele de mai sus, am întrebat Primăria Craiova cum va gestiona, concret, problema poluării și respectarea noilor directive, cu atât mai mult cu cât în această iarnă au existat mai multe depășiri prelungite ale limitelor poluanților, iar APM Dolj a transmis notificări instituțiilor abilitate să acționeze pe plan local.

Instituția spune că una dintre măsurile luate în vederea reducerii poluării este că „se află în procedură de achiziție a Planului Integrat de Calitate a Aerului, prin care se vor stabili nivelul de poluare a aerului și măsurile pentru diminuarea acestuia”.

Municipalitatea spală străzi intensiv pentru a reduce poluarea

Până la definitivarea acestui plan, primăria transmite că a făcut mai multe demersuri în vederea reducerii poluării cu fracții ale pulberilor în suspensie din aerul ambiental provenite în principal din surse precum traficul auto, încălzirea casnică, resuspensia pulberilor de pe terenuri/șosele, conform notificărilor Agenției pentru Protecția Mediului.

Printre ele se numără modernizarea transportului public, prin achiziția celor 17 tramvaie noi și modernizarea căii de rulaj, 38 de autobuze cu norma de poluare euro6, 16 autobuze electrice și demararea procedurii de achiziție pentru alte 22 de autobuze electrice.

Altă măsură inventariată la acțiuni de reducere a poluării este „intensificarea activității de spălat și stropit a căilor publice”.

Valul renovării, parte din strategia anti-poluare

O a treia măsură menționată pe primărie este renovarea energetică, municipalitatea precizând că au fost renovate sau se află în curs de renovare 65 de blocuri și 15 unități de învăţământ, cu scopul reducerii consumului de combustibil folosit pentru încălzire și a gazelor arse emise prin instalațiile de evacuare.

Primăria transmite că va pune în aplicare prevederile directivelor europene care aduc modificări importante privind calitatea aerului, odată cu transpunerea acestora în legislația românească.

