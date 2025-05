Certificat de urbanism pentru Cartierul Chinezesc

Se solicita: constructia de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, strada Caracal nr. 152, etapa I, locuinte pentru tineri si pentru institutii din sectorul de aparare nationala, municipiulu Craiova, juderul Dolj – PT+EX . Conditii: Plan de situatie pe suport topo vizat de O.C.P.I. cotat complet si corect, cu constructiile invecinate, regim de inaltime al acestora, distantele de la acestea la limita de proprietate și functiunea acestora; Se vor respecta prevederile Codul Civil pe limita de proprietate privind servitutea de vedere si picatura la streasina; Scurgerea apelor pluviale se va face in incinta proprietatii; Retragerile pentru constructii de minim 30,00 ml şi pentru împrejmuire de minim 15,50 ml din axul str. Caracal (sect.2), respectiv 10,00 ml şi 5,00 ml din axul străzii propuse prin P.U.Z.(sect.10). Se vor amenaja spatii verzi si plantate in conformitate cu prevederile R.G.U – spatii plantate atat la nivelul solului cat si pe verticala (pe inaltimea cladirii, exemplu jardiniere). Se vor realiza locuri de parcare in incinta proprietatii, potrivit functiunii existente si propuse, conform R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 489/2021 si respectarea NP 24/2022 normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme. Se va respecta NP 051-2012 privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap. Balcoanele si logiile vor respecta estetica functiunii. Se vor respecta prevederile R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 505/2011 – privind fatadele si cromatica cladirilor, modificarea prin H.C.L. nr. 304/2015 si H.C.L. nr. 231/2021.