Reclama, sufletul promovării şi moartea bugetului. IntenCity promovat prin European Best Destinations

Primăria Craiova este dispusă să dea bani cu nemiluita pentru reclamă. Administraţia craioveană plăteşte 59.380 de euro ca să promoveze Craiova prin platforma European Best Destinations.

Până acum, administraţia locală a plătit către European Best Destinations ca să promoveze Târgul de Crăciun şi Târgul de Paşte. În acest an, Craiova va participa în două competiții internaționale organizate de platforma European Best Destinations (EBD). Cele două competiții sunt „Summer Events 2025” și „Best Cultural Destinations 2025”. Taxa de participare pentru fiecare competiţie este de 29.690 euro și va fi achitată în lei, la cursul valutar al băncii la data efectuării plății. În total, Primăria Craiova va plăti 59.380 de euro.

„Prin această modalitate, European Best Destinations estimează că orașul Craiova va beneficia, per total, de o promovare la nivel național și internațional care ar costa, individual, peste 1.6 milioane euro. Plata acestei taxe de participare nu garantează nicio recunoaștere sau un loc anume în clasamentul final, ci doar posibilitatea de participare și expunere a imaginii municipiului Craiova în aceste competiții, în perioada aprilie – august 2025”.

Taxa de participare ar urma să fie achitată din sumele colectate la bugetul local din taxa hotelieră.Pentru această sumă municipalitatea urmăreşte „promovarea evenimentelor care se derulează pe timpul verii în municipiul Craiova – IntenCity, Puppets Ocuppy Street, dar și a orașului ca destinație culturală”

Tototdată, „Craiova va beneficia, în perioada aprilie – august 2025, de o campanie personalizată de promovare internațională prin partenerii media ai European Best Destinations, precum Forbes și Condé Nast Travellers, dar fără a se limita la aceștia. Promovarea în rândul partenerilor media ai European Best Destinations este inclusă în această taxă„.

European Best Destinations promovează turismul în Europa

Asociația European Best Destinations este o entitate cu sediul la Bruxelles, creată pentru a promova turismul durabil și cultura în Europa. Este partener al Comisiei Europene prin rețeaua EDEN – European Destinations of Excellence, inițiativă care recompensează și promovează practicile de turism durabil în destinații turistice medii și mic.