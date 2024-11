Constructorul tronsonului 1 DEx Craiova-Piteşti: „Vă așteptăm la inaugurare!”

„Ne pregătim pentru inaugurarea tronsonului 1 al Drumului Expres Craiova – Pitești așa cum am promis la demararea lucrărilor: înainte de termenul contractual. Am plecat la drum capacitați la maxim pentru a oferi comunității din care facem parte primul mare proiect de infrastructură rutieră din județul Dolj. Și, alături de partenerii noștri, Ozaltin (liderul asocierii) și Visio, am reușit! Tronsonul 1 al DEx12 Craiova – Pitești va fi gata chiar înainte de Ziua Națională!”