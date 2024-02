Prefectul judeţului Olt a reclamat la poliție că este urmărit

Prefectul judeţului Olt, Mario De Mezzo, a scris într-o postare pe facebook că a găsit sub bordul maşinii personale un dispozitiv de urmărire improvizat şi a depus plângere la poliţie în vederea găsirii vinovaţilor.

Mario De Mezzo a precizat luni seară, pentru AGERPRES, că este vorba de maşina personală, care până în urmă cu câteva luni a fost folosită de fiul său şi acum câteva zile a observat că sub bordul maşinii se reflectă în podea un licăr albastru.

„Am observat că sub bordul maşinii se reflectă în podea un licăr albastru, am mers la un mecanic şi apoi am sesizat Poliţia pentru a cerceta despre ce este vorba, cum a ajuns acolo, ce este dispozitivul, nu doar în calitate de cetăţean, ci şi în calitate de demnitar.

În prezenţa poliţiştilor, mecanicul a scos dispozitivul, care pare a fi un sistem de localizare GPS, improvizat şi montat în grabă. Avea un cablu lung de doi metri, nu era bine fixat, este clar că a fost pus în grabă acolo. Probabil că de la gropile de pe drumurile din Slatina s-a deplasat. Sunt cercetări în derulare”, a declarat Mario De Mezzo.

Prefectul spune că nu îl sperie „tehnicile mafiote”

În postarea pe facebook, prefectul a făcut referire la „tehnici mafiote”, punctând că nu îl sperie incidentul.

„În urma cu câteva zile am descoperit sub bordul maşinii mele personale un licăr de led albastru suspect. Am găsit un dispozitiv pe care nu îl montasem eu. Am fost la service şi mecanicul a identificat dispozitivul respectiv ca fiind sistem de localizare prin GPS.

Am mers la poliţie, am făcut plângere penală şi la primele cercetări au identificat şi scos un dispozitiv electronic necunoscut, montat în grabă şi improvizat. Urmează cercetările şi sper că vinovaţii vor fi găsiţi. Dar: 1) vătafilor, puteţi face orice, nu mă speriaţi, voi pune capăt jafurilor pe care le faceţi în Slatina. 2) în lumina acestei descoperiri, suspiciunile mele legate de incendiul tot al maşinii personale anul trecut încep să capete o alta formă. 3) de data aceasta pot spune fără nicio rezervă: cineva mi-a umblat în maşină şi a plantat acest dispozitiv.

Toate tehnicile acestea mafiote sunt în acord cu comportamentul vătafilor care calcă totul în picioare în Slatina. Nu mă miră, nu mă sperie, nu mă ating astfel de comportamente. Dar disperarea voastră se vede în astfel de acţiuni, în felul în care vă folosiţi slugile să mă intimideze: atacându-mă de presa locală aservită, atacându-mă prin astfel de huliganisme, trimiţând tot felul de golani care sa mă intimideze. Timpul vostru se apropie de sfârşit”, a scris Mario De Mezzo pe facebook.

Mario de Mezzo a precizat că folosea această maşină după ce în toamna trecută o altă maşină a lui a luat foc în mers.

IPJ Olt face cercetări

În legătură cu dispozitivul de urmărire, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt a informat că efectuează cercetări în urma unei sesizări scrise.

„La data de 19 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au fost sesizaţi, prin plângere scrisă, de către un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Slatina, judeţul Olt, cu privire la faptul că, în perioada decembrie 2022 – februarie 2024, persoane necunoscute i-ar fi montat în interiorul autoturismului personal un dispozitiv de localizare. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea situaţiei de fapt şi dispunerea de măsuri legale”, au informat reprezentanţii IPJ Olt.

