Edy Anghelescu, vocea de aur a Craiovei, care a cucerit „Românii au talent“ şi America

În urmă cu o săptămână, adolescentul craiovean Edy Anghelescu îi fascina pe juraţii celebrului show Românii au Talent cu un moment muzical care a oprit, cu siguranţă, câteva respiraţii. A fost foarte aproape de golden buzz, a spus unul dintre juraţi, şi a fost aclamat atât de juriu, cât şi de public pentru prestaţia sa. I-a dedicat momentul tatălui său, care este plecat să muncească în străinătate încă de când Edy era mic. „Îl văd de cel mult două ori pe an.” O declaraţie răvăşitoare de ataşament şi recunoştinţă. Mama i-a fost în tot acest timp aproape, canalizându-şi toată energia şi dragostea către copilul cu zâmbet candid şi vise măreţe.

Edy Anghelescu a început lecţiile de canto la 8 ani

Primul vis şi l-a împlinit deja. De mic îşi dorea să ajungă în America. Al doilea este să se întoarcă acolo pentru a studia la Berklee College of Music şi, de ce nu, să se stabilească apoi în State, pentru a-şi clădi o carieră de muzician.

Are aproape 16 ani şi este elev la Liceul de Arte „Marin Sorescu”, în clasa a IX-a. Face canto cu prof. Mirela Duţă şi pian cu prof. Alexandru Cătălin Fântână. La 8 ani cânta prin casă tot ce auzea la televizor. Dar Edy n-ar putea spune că duce tradiţia familiei mai departe. Bunicul este singurul din familia lui Edy care a cântat. A fost tenor la Filarmonică. Totuşi părinţii aveau planuri să îl ducă la Palatul Copiilor nu la muzică, ci la karturi sau la tenis de masă. Dar nu au mai găsit locuri, aşa că a ajuns, dintr-o întâmplare sau, mai degrabă, dintr-o aliniere a astrelor, la canto.

Îndrăgostit de gospel

Prima oară când a mers la palat a fost fermecat de atmosfera de acolo. Moleculele curioase ale micuţului Edy s-au agregat rapid într-o pasiune crescândă. „Mi s-a părut magic locul acela”, a povestit. „Eram cam timid, nu mi-a venit să cânt aşa, din prima… Dar am ales piesa mea preferată, Faded, i-am cântat-o domnului profesor şi acesta a zis că am ureche muzicală, că am voce şi că pot merge pe acest drum”. Aşa a început Eduard Anghelescu lecţiile de canto cu prof. Alin Miloslav. În urmă cu 5 ani, a început şi lecţiile de pian, la Şcoala Populară de Arte, cu prof. Roxana Mândru. „Fac pian clasic, ceea ce este important, pentru că de acolo înveţi muzică. Dar pasiunea mea este muzica de tip blues, jazz, soul, gospel”.

Într-un fel, de la 13 ani, Eduard a trebuit să se descopere din nou, odată cu schimbarea vocii. „Totul s-a schimbat drastic. Şi acum e în schimbare vocea, dar de la 13 ani am început să lucrez altfel pe vocea de cap, de piept, falsetto”.

Astăzi este îndrăgostit iremediabil de gospel, muzica descoperită prin intermediul mentorului său de la Palatul Copiilor, în care vocea lui Edy şi-a găsit lumina.

America, o experienţă pe care nu o va uita curând

A participat la numeroase concursuri, a câştigat Deva Music Star şi Stelele Cetăţii în acelaşi an, dar şi Ghiocelul de Aur, un concurs de tradiţie care se organizează de peste jumătate de secol la Alexandria.

Cea mai mare performanţă a sa este, însă, de departe, selecţia de la Golden Voices, o competiţie organizată de casa de producţie HaHaHa Productions şi IFLC, o organizaţie non-guvernamentală. În urma concursului, Edy a fost ales să meargă în Statele Unite ale Americii, unde a făcut parte dintr-un spectacol menit să unească naţiuni, alături de alţi copii talentaţi din toate colţurile lumii. Papua Noua Guinee, Africa de Sud, Germania, Indonezia, Georgia şi nu numai. O experienţă incredibilă, primul pas către împlinirea marelui vis. Acela de a ajunge pe tărâmul tuturor posibilităţilor, locul unde orice artist se simte acasă.

Edy în SUA

A deschis spectacolul „The Most Beautiful Story”

Prin Golden Voices, Eduard a avut şansa de a face parte dintr-un musical intitulat „The Most Beautiful Story”, care a avut trei reprezentaţii, două în SUA – în Washington şi Los Angeles – şi una la Toronto, în Canada.

„La Washington, timp de o săptămână am avut practic repetiţii non-stop. Nu ieşeam din clădire decât să luăm un pic de aer”, îşi aminteşte uşor amuzat.

Circa 40 de participanţi au făcut parte din spectacol, iar Edy a avut privilegiul de a deschide show-urile, în faţa unor săli pline. „La Washington am cântat în faţa unei săli de 1500 de persoane. A fost grozav, pentru că deschideam spectacolul cu I`m feeling good, apoi trebuia să fug să mă schimb în două minute de costumaţie, pentru că intram iarăşi în scenă”.

„Românii au talent“, încă un pas pentru Edy Anghelescu pe un drum al constantelor provocări

Chiar înainte de a pleca în America, a fost chemat la audiţiile pentru Românii au Talent. Un tur de forţă pentru Edy, prins deodată în vârtejul sclipitor al artistului care îşi explorează cu aviditate destinul. Mărturiseşte că a mers la Românii au Talent pentru a căpăta experienţă în domeniul televiziunii, pentru a se împrietenii cu camerele de filmat şi cu ideea de juraţi. Şi, de ce nu, pentru a deveni cunoscut.

Hotărât să îşi facă un nume în lumea muzicii, Edy se avântă cu exuberanţă, neobosit, către orice nouă provocare. Pentru că este conştient că un artist nu poate străbate calea fără dedicare totală. Dar o face cu un zâmbet luminos pe chip, cu o candoare cuceritoare şi cu o încredere de nezdruncinat în puterea de a visa.

