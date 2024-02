Vladimir şi Dragoş, primii elevi craioveni în lotul naţional de dezbateri şi medaliaţi pe plan internaţional

Vladimir Brezniceanu şi Dragoş Matei sunt doi liceeni din Craiova avizi să exploreze lumea în toată diversitatea ei. Sunt pasionaţi de filosofie, istorie, geopolitică şi au găsit în cluburile pentru dezbateri de la nivelul şcolilor în care studiază oportunitatea de a-şi expune cunoştinţele dobândite şi de a-şi dezvolta gândirea critică într-un mod competitiv.

Pasiunea pentru cunoaştere, în cea mai frustă formă a sa, i-a condus rapid la primele borne pe drumul performanţei. Sunt primii elevi din Craiova admişi în lotul naţional de dezbateri şi medaliaţi cu bronz la o competiţie prestigioasă desfăşurată anul trecut la Praga.

Olimpici fără finanţare de la Minister

„Pentru al doilea an consecutiv, vom reprezenta țara pe scena internațională de dezbateri academice”, ne-au scris cei doi într-un email sosit pe adresa redacţiei, din care am aflat pe scurt despre rezultatele lor. Am vrut să îi cunoaştem şi să aflăm povestea din spatele unei pasiuni pentru un sport al minţii mai puţin cunoscut în România, dar atât de important pentru dezvoltarea gândirii critice într-o ţară care se luptă cu analfabetismul funcţional.

Dacă anul trecut Ministerul Educaţiei a finanţat lotul naţional de dezbateri, anul acesta cei cinci elevi selectaţi pentru a participa la competiţii au rămas pe cont propriu. Mai mult, povesteşte Vladimir, cum Ministerul a scos din grilă dezbaterile, olimpicii care obţin rezultate în acest domeniu nici măcar nu pot primi bursă. O decizie dezolantă, consideră tânărul.

Vladimir Brezniceanu

„Până anul trecut, Olimpiada Europeană de Dezbateri şi Olimpiada Internaţională de Dezbateri erau trecute pe grila Ministerului, care îţi permite, de pildă, să primeşti o bursă de olimpic. Anul acesta, ele au fost scoase. Este vorba totuşi despre un campionat incredibil de prestigios.

În contextul în care avem Olimpiadă Internaţională pentru Tinerii Pompieri mi se pare aberant să nu se regăsească şi dezbaterile în această grilă”, ne-a mărturisit Vladimir.

Primul concurs din acest an pentru cei doi liceeni are loc la Praga, peste o săptămână

Vladimir şi Dragoş sunt primii tineri craioveni selectaţi pentru lotul naţional. Selecţiile pentru lot se organizează din anul 2004. Cei doi elevi au fost aleși în urma a două runde de selecții, una online, organizată în decembrie, și o rundă fizică, unde s-au calificat doar 12 elevi din ţară, organizată pe 13-14 ianuarie, la București.

Peste numai o săptămână, Vladimir şi Dragoş pleacă la Praga. „Pe 15-17 februarie vom reprezenta România la Campionatul European de dezbateri de la Praga. Vom participa din nou şi la Prague Debate Spring (11-14 iulie), apoi la Campionatul Mondial de Dezbateri Academice “WSDC” (16-26 iulie) de la Belgrad”, ne-au povestit cei doi.

Rezultatele lor au condus la afilierea la asociaţia naţională de dezbateri ARDOR

În România, cluburi de dezbateri există aproape în fiecare oraş mai mare, fiind coordonate de un ONG numit ARDOR – Asociaţia Română de Dezbatere, Oratorie şi Retorică. Fiecare liceu care vrea să aibă un club îşi formează propriii antrenori care formează, la rândul lor, viitoarele generaţii.

Clubul la care activează în acest moment Vladimir şi Dragoş se numeşte Express Cuza Debate. Vladimir a intrat în club în clasa a X-a, când acesta încă nu era afiliat ARDOR. Astfel, membrii săi nu aveau acces la competiţii şi la resursele oferite de Asociaţie.

A participat la olimpiada de gândire critică şi argumentare Tinerii Dezbat, unde s-a calificat la etapa naţională. Alături de coechipieri a câştigat premiul I la etapa finală şi, urmare a acestei performanţe, au reuşit să se afilieze ARDOR.

În clasa a XI-a, prima parte a anului a venit cu provocări organizatorice mai mari, odată cu afilierea la asociaţia naţională. Vladimir şi Dragoş Matei au intrat în lotul României.

Au câştigat locul al III-lea la competiţia Prague Spring Debate din Europa, de la Praga şi au mers la etapa mondială, în Vietnam.

„Am avut un noroc foarte mare pentru că anul trecut a fost pentru prima oară când Ministerul a finanţat lotul de dezbateri, altfel nu am fi putut ajunge până în Vietnam, la Campionatul Mondial, costurile erau prea mari”, spune Vladimir.

Lotul naţional, la mondialul din Vietnam

Vladimir şi Dragoş îi antrenează pe colegii din generaţiile mai mici

Între timp, Dragoş, elev la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, s-a mutat la clubul lui Vladimir pentru a putea participa alături de Vladimir la competiţiile naţionale.

„Dragoş s-a transferat la lotul din Cuza, ca să putem să jucăm împreună la competiţii naţionale, avem o structură bine pusă la punct şi ne este mult mai uşor decât anul trecut. Antrenorul nostru principal este Ilinca Berinde, masterandă în Olanda.

La nivel de club, suntem pur şi simplu liceeni care învaţă liceeni din generaţii mai mici”, povesteşte Vladimir. Practic, Vladimir şi Dragoş dau mai departe tot ce au acumulat până acum celor care vin din urmă. În cadrul fiecărui antrenament se tratează un subiect diferit. Săptămâna trecută au vorbit despre mişcările sociale. Săptămâna aceasta vor aborda teme legate de economia globală.

Dezbaterile, un creuzet pentru un cumul de pasiuni

Dezbaterile nu sunt o pasiune în sine nici pentru Dragoş, nici pentru Vladimir, ci un cumul de pasiuni diferite, un creuzet în care aceste pasiuni îşi găsesc valorificarea. Cei doi liceeni sunt atraşi de istorie, economie globală, literatură, filosofie, iar toate acestea îi ajută să găsească argumentele pentru temele dezbaterilor.

Dragoş a intrat în clubul de dezbateri al liceului său, Fraţii Buzeşti, în clasa a IX-a. Acum este în clasa a XI-a. Pasionat de politică, istorie, geopolitică, a considerat că este o ocazie bună să îşi exploateze cunoştinţele într-un mod competitiv. În fiecare an, fiecare club face recrutări. Primul an a fost unul al explorării.

„Rezultatele nu au venit din prima. Am jucat din ce în ce mai mult astfel încât să mă dezvolt şi să pot aplica la lot. Apoi au venit şi competiţiile naţionale fizice, în clasa a X-a, am muncit mai mult în cadrul clubului, am organizat şi competiţii locale şi cu două luni înainte de campionatul naţional s-a format lotul, unde am intrat şi eu şi Vladimir”.

Dragoş este olimpic naţional şi la istorie, anul trecut ocupând locul IV pe ţară. Dezbaterile, ca şi în cazul lui Vladimir, sunt un mod de a explora critic cunoştinţele dobândite ca urmare a înclinaţiilor către anumite domenii.

Dragoş Matei

„Nu ştii niciodată ce subiect ai putea primi”

„Temele la dezbateri sunt foarte variate. Şi tocmai asta dă complexitate sportului, faptul că nu ştii niciodată ce temă poţi primi. Ai o oră să te pregăteşti, să vii cu argumente pertinente”, spune Vladimir.

Un exemplu de temă primită la competiţie a fost să argumenteze de ce ar fi preferabil să faci parte din clubul celor 20 decât să duci o viaţă normală. Clubul celor 20 se referă la artişti care au murit la 20 de ani şi au avut un impact major asupra culturii mondiale, precum Jimi Hendrix sau Kurt Cobain.

„Noi trebuia să motivăm, practic, de ce ar fi mai bine să fii unul dintre aceşti artişti decât să duci o viaţă simplă”, explică Vladimir.

Alta provoca echipa să găsească argumente pentru decriminalizarea squating-ului – un termen care defineşte locuirea unei case părăsite de către indivizi care nu au drept de proprietate. În acest moment, această acţiune este criminalizată, iar echipa trebuia să găsească justificare pentru permiterea accesului la aceste proprietăţi oamenilor săraci.

Atraşi de o posibilă carieră în magistratură

Vladimir îşi propune să urmeze Facultatea de Drept din Bucureşti şi să continue cu o carieră în magistratură. Dragoş îşi doreşte să aplice în SUA, la una dintre universităţile din Ivy League, tot în domeniul Dreptului, sau să urmeze Dreptul în ţară. Este deja admis fără examen la Facultatea de Drept din Bucureşti, pe baza rezultatelor sale şi nu exclude şi o astfel de traiectorie.

Întâlnirea elevilor de la cluburile de dezbateri din liceele craiovene.

Faţă de acum 2 ani, când un singur club din oraş trimitea elevi de liceu la competiţii regionale şi naţionale supervizate de ARDOR, în prezent interesul pentru dezbateri a crescut. Vladimir şi Dragoş spun că există cinci licee active – Colegiul Carol I, Colegiul Fraţii Buzeşti, Colegiul Elena Cuza, Colegiul Ştefan Velovan şi Liceul Teoretic Tudor Arghezi.

Vladimir şi Dragoş se implică intens în organizarea de traininguri la nivelul întregului oraş, de competiții locale şi meciuri demonstrative prin toate liceele, pentru a promova sportul care antrenează mintea şi pentru a preda ştafeta liceenilor care vin din urmă.

„Am început să invităm toate cluburile la trainingurile noastre şi încercăm să unim activitatea de dezbateri din Craiova pentru a asigura performanţa şi în viitor”, ne-a spus Dragoş.

Pentru Vladimir, acesta este ultimul an în care va participa la competiţiile pentru liceeni. Dragoş mai are în faţă şi clasa a XII-a. Dar ei sunt deja seniorii. Se apropie timpul noilor generaţii.

