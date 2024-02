Ceartă cu poliţia la uşă pentru mâncarea copiilor într-o şcoală din Craiova

„Părinţii nu au venit niciodată să-mi solicite în scris schimbarea firmei de catering. De la o clasă, câţiva părinţi au spus că ei nu vor să mai colaboreze cu această firmă şi vor aduce ei mâncare, pacheţele. Eu le-am spus celor nemulţumiţi să ia legătura cu firma, pentru că noi colabărm de foarte mulţi ani cu această firmă. Preţurile sunt foarte mici, firma aduce mâncare la clasele de step şi la grădiniţă şi oamenii au fost mulţumiţi. Contractul cu firma a fost făcut prin licitaţie. Această clasă, în urmă cu un an, a adus altă firmă de catering cu care am făcut contract. Ulterior, în toamnă s-au certat cu acea firmă şi au spus că aduc pacheţele. Ei ce fac cumpără mâncare de la BIG şi de la restaurant şi vin în şcoală să aducă mâncare, o adevărată hărmălaie. Eu le-am pus la dispoziţie un draft pe care ei să şi-l însuşească şi să-şi asume responsabilitatea pentru hrana pe care o aduc în şcoală. Sunt şapte clase de step şi numai una este nemulţumită. Eu le-am mai spus să-şi asume părinţii sau să vină cu o firmă autorizată în domeniul de catering. Nu este normal ca părinţii să meargă la restaurant şi să intre în şcoală să împartă mâncarea. Acum am vorbit cu părinţii şi au refuzat să semneze şi să-şi asume responsabilitatea. Au schimbat firmele cum vor ei. Părinţii merg şi aduc cartofi prăjiţi, pizza. Eu am deschidere, dar ei sunt recalcitranţi. Să vină cu o firmă şi nu este nici o problemă”, a explicat Marian Vlad, directorul Şcolii „Elena Farago” Craiova.