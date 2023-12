Un mastodont de sticlă şi beton în locul halelor din Piaţa Veche

„Este într-adevăr o zonă foarte veche în care, din păcate, nu mai există decât câteva chioşcuri. S-a făcut şi un studiu istoric al zonei. Se păstrează destinaţia de Fan Zone, jos sunt spaţii pietonale sau spaţii unde se pot întâlni galeriile, unde pot fi organizate pieţe volante, unde se pot întâlni cetăţenii. A trebuit să ţinem cont pentru cele două săli de sport. Este o formă mai lunguiaţă, acolo va fi sala de scrimă. În Craiova am avut două sporturi în care am excelat, în afară de fotbal, la scrimă şi la box. La box excelăm în continuare, avem şi secţia de kempo, unde avem un campion internaţional, fetele au luat toate medalii de aur care se puteau obţine. Noi am zis că merită şi boxul să aibă o sală în care să se antreneze. Zona este pietonală inclusiv pe acoperiş, o parte din acesta este din sticlă ca să se vadă concursurile care se întâmplă în săli. Este un proiect futurist, iar piaţa va avea nişte ciuperci, cum sunt şi în Dubai care sunt de fapt panouri fotovoltaice şi vor asigura iluminatul pentru clădirea respectivă, a prezentat Lia Olguţa Vasilescu proiectul în faţa Coniliului Local.