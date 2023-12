Reorganizarea instituţiilor primăriei, o pritoceală. Consilier local: „Haideţi să nu mai împărţim Craiova între boierimea PSD şi restul craiovenilor!”

„Mă surprinde că mai sunt consilieri locali care nu ştiu că primăria este digitalizată total, în afara autorităţilor de construire care este interzis prin lege să le eliberezi elctronic, în rest toate documentele se eliberează electronic. În ceea ce priveşte organigrama primăriei, avem desfiinţate 28 de posturi dintre care 8 sunt de şefi. Am desfiinţat toate birourile şi o parte din servicii. Din cele 20 de posturi de execuţie desfiinţate, 8 sunt ocupate şi 12 sunt vacante. Am încercat să ne raportăm la Ordonanţa de Urgenţă şi am aplicat toate prevederile ei inclusiv în ceea ce priveşte aparatul primăriei”, a spus primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu.