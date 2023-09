La Malu Mare, transportul metropolitan se lasă cu scandal

„Iniţial am vorbit de trei trasee, sat Malu Mare, sat Preajba şi zona Damila. Eu nu am o explicaţie pentru că am primit, ulterior, un răspuns halucinant. Ni s-a spus că pe satul Malu Mare s-ar suprapune transportul metropolitan cu traseul unei firme privată. Pe zona Damila ni s-a spus că nu este infrastructura rutieră adecvată, străzile nu sunt foarte largi. Eu nu am acceptat acest răspuns, să rămânem cu un singur traseu din trei, câte am solicitat. Am sunat la CJ Dolj, am vorbit cu reprezentantul ADI, Alexandra Costache şi nu am primit nici un răspuns. Am înţeles că reprezentanţii RAT au luat aceste decizii. Eu am fost dispusă să le pun la dispoziţie şi alte staţii. Am fost pusă la zid pentru decizia altora. Directorul RAT mi-a spus că în momentul în care nu mai au licenţă traseele private vor intra autobuzele regiei. Pusă în această situaţie, când programul celor de la RAT bătea la uşă, iar ei mi-au spus că nu vor intra pe Malu Mare şi eu trebuia să ţin şedinţă de consiliu local, am acceptat să intre măcar pentru început pe satul Preajba. Traseul va fi funcţional începând din această lună şi avem speranţă ca va fi funcţional şi cel de-al doilea traseu din octombrie în satul Malu Mare”, spune primarul Adela Gherghe.