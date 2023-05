Pregătiți de paranghelie? Craiova bagă aproape 5 milioane de euro în spectacole

Vara craiovenilor începe cu o paranghelie de Zilele Craiovei. Iar acesta este doar începutul, pentru că tot în prima lună de vară va lua startul și Festivalul IntenCity, o altă distracție care înghite mulți bani din bugetul local.

Cât ne costă Zilele Craiovei și cine va cânta

Orice îi poate lipsi Craiovei în această vară, mai puțin distracția. Municipalitatea a dat bani grei pentru asigurarea a acesteia pentru că, vorba aceea, dacă nici oltenii nu sunt petrecăreți, atunci cine?

Așa că autoritățile mizează și de această dată pe entertainment și pariază pe faptul că oltenii vor aprecia efortul de a se organiza câteva zile de paranghelie. În prima zi de vară vor debuta Zilele Craiovei, care vor dura până pe 5 iunie. Pentru spectacolele organizate, primăria a investit 566.018 de lei. Banii au mers către Stellar Events SRL prin contractul „Servicii organizare spectacole cultural-artistice pentru evenimentul „Ziua Municipiului Craiova 2023”, publicat în SEAP.

E mult, e puțin? Ce mai contează atunci când vine vorba de distracție și voie bună… . Artiștii care vor participa la Zilele Craiovei sunt Feli, Mario Fresh, Partydul KissFm – aceștia vor urca pe scena din Piața Mihai Viteazul pe 3 iunie. De asemenea, pe 4 iunie, vin la Craiova Connect-R, Grasu XXL și Irina Rimes.

Feli vine la Craiova de zilele orașului

Iar Zilele Craiovei sunt doar preambulul distracției din Bănie. Luna iunie se încheie în forță, cu Festivalul IntenCity. Chiar dacă destul de târziu, organizatorii au anunțat vineri, 12 mai, programul pentru fiecare zi a festivalului și ultimii artiști care au confirmat venirea la Craiova. De asemenea, s-au pus în vânzare și biletele pe zile, la prețul de 280 de lei. Până acum puteau fi achiziționate doar abonamente care asigurau accesul la toate cele trei zile de spectacol, fiindcă încă nu se cunoștea programul complet pe zile.

Cine este cap de afiș pentru fiecare seară

Enrique Iglesias, Dj Tiesto și Godz of Rock sunt reprezentanții de seamă pe care organizatorii se bazează că vor umple stadionul în fiecare seară a festivalului.

Vineri, 12 mai, a fost anunațat și programul pentru fiecare seară în parte. Astfel, prima seară de festival, pe 30 de iunie, va începe la ora 19.00, cu Dr. Alban. Apoi vor urca pe scenă Sabrina, Jenny Berggen, Haddaway, Snap!, WRS, Bellini, Zdob și Zdub. Seara se va încheia cu Godz of Rock.

A doua seară va fi a DJ-ilor, la care se adaugă trupa Subcarpați. Manuel Riva, Mahmut Orhan, Ummet Ozcan și Tiesto sunt DJ-ii care vor întreține atmosfera până târziu în noapte.

În ultima seară de festival vor performa la Craiova Alex Ferrari, Oceana, Ruslana, Enrique Iglesias și Gianluca Vacchi.

Cine cântă la Polivalentă

Potrivit organizatorilor, în acest an, Festivalul IntenCity va avea o scenă și în cadrul Sălii Polivalente. Aceasta va fi animată de show-urile unor artiști naționali și internaționali precum: SIGMA DJ Set, Yaya, Killa Fonic, Deliric x Silent Strike, Nane, Ian, Mr. Flexxx, AG Swifty, Rava, Argatu’, Azteca, DOC x Vlad Dobrescu, Byga & Phila & DJ H, Basska, M.G.L., Andre Rizo, Bad and Boujee, Brad Brunner, Bvcovia, Andrew Dum, Dodo, Marko Glass, NotSoCommonDJ, DJ Sauce, Mindcage, Malagamba, Replik, Your Midwife on Ice, Gabrian, Ve.Re, DJ Addytzu, Dj Gius, Andrei YC.

Opera Română, care se ocupă de Festivalul IntenCity, a menționat faptul că își dorește să nu investească mai mulți bani decât anul trecut în organizare. Însă speră că veniturile vor fi mult mai mari față de cele de la ediția din 2022. Costul de anul trecut, suportat din bani publici, a ajuns la 22.519.019 de lei. Așadar, chiar dacă anul acesta costul nu va fi unul mai mare, distracția de vară îi va costa pe craioveni peste 23.000.000 de lei, adică în jur de 4,7 milioane de euro.

