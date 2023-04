Grevă la Prefectura Dolj

30 de angajați din cadrul Instituției Prefectului Dolj au protestat luni la sediul din Craiova, alăturându-se astfel protestelor angajaţilor prefecturilor din întreaga ţară. Angajații aflați în grevă și-au sistat complet activitatea pe toată durata programului de lucru.

Angajații cer aplicarea echitabilă a prevederilor Legii salarizării 153/2017 și echivalarea funcțiilor din Instituția Prefectului cu funcțiile publice de stat.

Greva va continua și în zilele următoare.

Instituția Prefectului a anunțat mai departe despre această situație și în această perioadă va asigura serviciile importante.

„30 de angajați din cadrul instituției noastre au protestat astăzi pe toată durata programului de lucru. Este dreptul lor, este modalitatea prin care își pot spune nemulțumirile și prin care încearcă să se facă auziți.

Sunt alături de ei, știu cât de mult muncesc acești oameni și cât sunt de implicați, tocmai de aceea am purtat discuții la Ministerul Afacerilor Interne, cu ministrul Lucian Bode și am transmis și am susținut doleanțele lor de fiecare dată când am avut ocazia.

Am înștiințat mai departe despre această situație.

Din informațiile primite, greva va continua până când li se vor lua în considerare revendicările”, a declarat Dan Diaconu, prefectul județului Dolj, cu referire la această situație.

Citeşte şi: Un bărbat a căzut cu motocultorul într-un canal de apă