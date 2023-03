Calea București din Craiova, schimbarea la față

Modul în care arătau magazinele de pe Calea Bucureşti din Craiova a intrat, anul trecut, în vizorul primăriei. Muncipalitatea a decis, printr-un regulament votat în Consiliul Local, să schimbe faţa magazinelor aflate la parterul blocurilor de pe această arteră importantă. De anul trecut şi până acum se vede o îmbunătăţire considerabilă a aspectului magazinelor de pe Calea Bucureşti. Însă, răzleţ, mai apare câte o vază funerară pe la uşile societăţilor comerciale care oferă astfel de servicii.

Calea Bucureşti are o altă faţă. Cel puţin din punct de vedere al aspectului magazinelor aflate la parterul blocurilor de locatari. Anul trecut, primăria a susţinut, în motivarea regulamentului pentru Calea Bucureşti, că „zona prezintă un aspect neunitar cu privire la imaginea parterelor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe“.

Iar mesajul Primăriei Craiova a fost unul clar: cine nu se conformează îşi închide activitatea! Astfel, patronii s-au văzut nevoiţi să ia măsuri. Aceștia şi-au aranjat magazinele astfel încât să se încadreze în setul de reguli.

Regulamentul votat în Consiliul Local a avut în vedere, în mare măsură, magazinele cu produse şi servicii funerare, cu produse second-hand, dar şi cele cu piese auto. Acest tip de magazine nu mai sunt dorite de primărie pe această arteră. Drept urmare, prin regulament a fost interzisă autorizarea acestora. Însă, celor existente primăria nu a avut ce să le facă, ci doar să le impună reguli stricte.

Astfel, pe lângă chestiunea legată de esteticul magazinelor, regulamentul mai impune ca fiecare societate comercială de pe Calea Bucureşti să aibă un singur loc de parcare. Mai mult decât atât, maşinile destinate transportului persoanelor decedate nu mai au voie să parcheze pe Calea Bucureşti.

Cum s-a transformat Calea București

Așa arăta înainte Calea București

Schimbarea faţă de anul trecut este foarte vizibilă. Nu mai există sicrie la vedere, cruci sau alte elemente ce ţin de domeniul funerar. De asemenea, dacă în anii trecuţi fiecare firmă cu produse funerare de pe Calea Bucureşti avea dricurile parcate pe strada principală, acum acestea au dispărut. Mai mult decât atât, tocăriile magazinelor de orice tip sunt acum maro sau gri antracit. În acest fel nu mai există sentimentul acela de împopoţonare atunci când treci prin zonă.

Patronii magazinelor de produse funerare au fost obligaţi să îşi îmbrace geamurile cu folii opace. Motivul a fost acela ca din interiorul magazinului să nu se mai poată vedea din afară. O altă schimbare importantă este disparaţia oricăror placaje sau pancarte pe care le expuneau patronii magazinelor. Aceştia mai au voie doar să scrie numele firmelor cu „litere volumetrice, montate direct pe planul fațadei, sub formă de plăcuțe gravate, sau montate în consolă față de planul fațadei“. Practic, panourile de altă dată, ale căror culori difereau de la o socitetate comercială la alta au dispărut.

Așa arată magazinele funerare acum

Mici scăpări …..intenţionate

Un alt paragraf al Regulamentului spune că magazinele de orice tip nu au voie să îşi colanteze geamurile cu diferite inscripţii, oricare ar fi acelea. Însă, la acest capitol, unele societăţi comerciale de pe Calea Bucureşti mai încalcă legea. Unele magazine îşi expun domeniul de activitate în acest mod, pentru a fi mai uşor observabili de potenţialii clienţi. Nici anumite firme funerare nu fac excepţie. Acestea atrag atenţia spre magazine cu câte o vază funerară scoasă la uşă. De asemenea, vazele se lipesc de geamul interior, pentru a se vedea prin folia de pe geamuri.

O vază funerară mai „scapă” uneori

Nu se mai dau autorizaţii pentru orice magazin

Regulamentul din aprilie 2022 precizează clar ce fel de activităţi economice nu vor mai fi autorizate pe Calea Bucureşti. Astfel, cine vrea să îşi deschidă o firmă la parterul unui bloc de pe strada Calea Bucureşti, trebuie mai întâi să consulte lista magazinelor trecute pe lista neagră de către primărie, care nu au şanse să obţină autorizaţie. Este vorba despre spaţii comerciale tip second hand, indiferent de natura produselor comercializate (îmbrăcăminte, încălţăminte, electronice, electrocasnice, echipamente IT etc); spaţii comerciale pentru comercializare piese, componente, accesorii sau consumabile auto; servicii funerare; ateliere de reparaţii de orice fel. Mai mult, nu vor fi autorizate nici mijloacele de publicitate care ilustrează aceste funcţiuni. Practic, primăria nu şi-a mai dorit să vadă pe Calea Bucureşti magazine funerare, de piese auto sau second hand. Însă, pe cele existente nu a avut cum să le închidă, ci le-a obligat să se supună regulilor.

Poliția Locală a trecut la amenzi

Și cum la noi unii oameni respectă regulile abia după ce sunt prinși cu mâța-n sac, polițiștii locali au trecut la fapte, Aceștia au aplicat mai multe amenzi, tocmai pentru a-i obliga pe unii patroni de pe Calea București să respecte regulamentul orașului. „Polițiștii locali cu atribuții privind disciplina în construcții și afișaj stradal au aplicat 28 de sancțiuni contravenționale aferente imobilelor amplasate la fronturile stradale ale sträzii Calea București. Sancțiunile au fost aplicate pentru amplasare de copertine, mijloace de publicitate aferente spațiilor comerciale și împrejmuiri ce nu corespund prevederilor H.C.L. Nr. 159/2021, care aprobă Regulamentul Local privind stabilirea categoriilor de intervenții în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de acțiune prioritară „Calea București” din municipiul Craiova“, au transmis reprezentanții Poliției Locale Craiova.

S-au dat amenzi și pentru parcarea ilegală a mașinilor funerare. „De asemenea, au fost aplicate avertismente cu măsuri și termene de conformare. Au fost întocmite 5 note de constatare pentru intrarea în legalitate privind ocuparea domeniului public cu aleile de acces aferente spațiilor comerciale. Politiștii locali din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice au depistat în parcările situate pe strada Calea București, cât şi în parcările publice aferente blocurilor din zonă, autovehicule destinate mijloacelor de transport pentru deservirea activităților de pompe funebre. Au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale (3 amenzi și 5 avertismente). Acestea au avut o valoare de 4.500 de lei“, a mai precizat Poliția Locală.

1 de 2

Citește și: De uimire, craiovenii pipăiră noile tramvaie