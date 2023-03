Asociaţiile de proprietari au probleme. Banii de pe cardurile de energie ajung la executor

„Noi avem datorie la fostul Termo pentru că la asociaţia noastră a fost o delapidare. Noi avem mulţi proprietari care au primit acele carduri de energie. Oamenii merg la poştă, plătesc, banii intră în cont şi executorul ni-i ia. Acum executorul ne-a luat 6.000 de lei. Eu am mers la Termo Urban şi nimeni nu mă poate lămuri. Am cerut ca oamenii să plătească în contul furnizorului de căldură, dar ei au refuzat. Nu ştim ce vom face în această situaţie. Am vorbit şi la Uniunea asociaţiilor şi mi-au zis să pun aceşti bani într-un cont pe numele meu, dar acest lucru este ilegal. Sunt locatrai care nu au datorii. Ei ştiu că îşi plătesc factura curentă, dar banii se duc pentru nişte datorii vechi către fostul Termo”, spune Tudor Ştefan, preşedintele Asociaţiei de proprietari nr.10 Rovine.