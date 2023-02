Înverzirea Craiovei, făcută pe bani grei

Oraşul Craiova este un oraş din ce în ce mai verde sau cel puţin aşa reiese din postarea făcut de primarul Craiovei pe pagina de facebook. Lia Olguţa Vasilescu spune că anul trecut în Craiova s-au plantat peste 2.500 de arbori şi arbuşti în toate parcurile şi grădinile publice ale oraşului, dar şi în alte zonele verzi ale oraşului.

„Peste 2.500 de arbori și arbuști, din diverse specii, au fost plantați, în ultimele luni, în Craiova, atât în parcurile și zonele verzi pe care le-am revitalizat, cât și de-a lungul aliniamentelor stradale, în toate cartierele orașului. Astfel, în ultimele luni, au fost plantați: 445 castani roșii, 100 arțari roșii, 100 carpeni, 100 corcoduși roșii, 50 arbori de mătase, 217 magnolii cu frunze cerate, 40 frasini, 60 mesteceni pletoși, 200 cireși japonezi, 90 paltini de câmp, 200 salcâmi, 200 catalpe, 400 paulownia, 200 platani,şi peste 250 arbori din alte specii.

Craiova se află pe locul doi în România între orașele cu cel mai ridicat număr de metri pătrați per cap de locuitor, 35, iar parcurile noastre sunt cele mai frumoase din țară. Anul acesta urmează să inaugurăm două parcuri și avem în faza proiectare alte două”, spune primarul.



Pentru aceste oaze de verdeaţă RAADPFL, regia care s-a ocupat de cumpărarea şi plantarea acestor arbori şi arbuşti, a scos din vistierie, la prima mână, aproape 750.000 de euro pentru arbori, arbuşti, bulbi, plante ornamentale şi ierburi decorative. Tot pentru a fi plantate în 2022. Este vorba de un acord cadru parafat în 2021, cu o valoare maximă de circa trei milioane de euro, dar cu achiziţii de aproape 750.000 de euro, în primă fază. Aici, lotul de arbori a avut o valoare de atribuire de 1.249.700 lei (fără TVA), iar lotul de arbuşti de 290.000 de lei (fără TVA). Arborii şi arbuştii contractaţi anul trecut şi plantaţi au fost furnizaţi de către firma craioveană Oltenia Garden SRL.

În fapt, în toamna anului 2021, a încheiat un acord cadru pentru „achiziţia de material dendrofloricol pentru toamna anului 2021 – 31.12.2022“, scos la licitaţie în toamna anului 2021, pentru care s-au luptat cinci firme. RAADPFL a demarat atunci o achiziţie cu o valoare minimă estimată de 535.753,45 lei şi maximă de 14.517.164,50 lei, fără TVA. O sumă uriaşă, care depăşea valoarea tuturor contractelor similare încheiate în ultimii trei ani. Contracte care au fost atribuite, de fiecare dată, aproape de valoarea maximă. Din cele cinci loturi doar două vizau achiziţia de arbori şi arbuşti. Lotul de arbori a revenit firmei Oltenia Garden SRL, din Craiova, pentru o valoare totală a acordului cadru de 1.249.700 de lei + TVA. La fel s-a întâmplat şi cu lotul 2 – arbuști, atribuit către Oltenia Garden SRL pentru 290.000 de lei + TVA.

Înverzirea din toamnă

În august 2022, RAADPFL a făcut o nouă achiziţie pentru înverzirea de toamnă. Achiziţia a fost împărţită în două loturi: arbori, cu o valoare estimată între 11.793,46 lei şi 1.050.059 lei, şi arbuşti, cu valoarea estimată între 636,96 lei şi 311.037 lei. Până la finele anului 2022, RAADPFL a încheiat câte două contracte subsecvente pe fiecare lot în parte. La lotul de arbori, valoarea minimă a unui contract subsecvent este de 5.896,73 lei, iar cea maximă de 525.029,50 lei. La arbuşti, cel mai mic contract poate avea valoarea de 318,48 lei, în timp ce valoarea maximă era de la 155.518,50 lei

„Sunt peste 2.500 de arbori şi arbuşti plantaţi în anul 2022. s-au plantat în tot oraşul. Toate speciile sunt cumpărate. În pepiniera proprie avem altceva. Mai avem copaci de paulownia pe care îi vom planta în zona Depozitului de gunoi pentru protecţie. Arborii s-au achiziţionat prin licitaţie, acord cadru. Şi pentru acest an intenţionăm să plantăm un număr similar de 2.500-3.000 bucăţi. Licitaţia este demarată deja. De exemplu, avem nevoie de arbori, arbuşti plante ornamentale pentru amenajarea Parcului de la Pedagogic şi mai sunt şi alte locaţii din oraş”, explică Adinel Ilinca, directorul RAADPFL Craiova.

Înverzirea continuă

Pentru acest an, regia este dispusă să continue înverzirea oraşului. Regia este dispusă să ofere circa 2,3 milioane de euro pentru cumpărarea de material dendrofloricol pe parcursul lui 2023. RAADPFL vrea să achiziţioneze arbori, arbuşti, ierburi ornamentale, flori anuale, plante bulboase şi rulouri de gazon, furnizarea lor urmând să se facă în baza unui acord cadru. Licitaţia a fost demarată în luna ianuarie şi are ca termen de primire a ofertelor data de 22 februarie. Achiziţia are ca scop „amenajarea peisagistică a zonelor verzi“ şi „structurarea unui sistem verde la nivelul municipiului“ şi are o valoare estimată cuprinsă între 66.207,34 lei şi 9.468.397,50 lei (fără TVA). Adică maxim 11.267.393 lei cu TVA, circa 2,3 milioane de euro, bani strict pentru înverzirea Craiovei.