Două milioane de euro pentru înverzirea Craiovei în 2023

Două milioane de euro pentru înverzirea Craiovei. Regia care administrează domeniul public din Craiova începe în forţă anul şi este dispusă să ofere circa 2,3 milioane de euro pentru cumpărarea de material dendrofloricol pe parcursul lui 2023.

RAADPFL vrea să achiziţioneze arbori, arbuşti, ierburi ornamentale, flori anuale, plante bulboase şi rulouri de gazon, furnizarea lor urmând să se facă în baza unui acord cadru. Licitaţia a demarat în această săptămână şi are ca termen de primire a ofertelor data de 22 februarie. Achiziţia are ca scop „amenajarea peisagistică a zonelor verzi“ şi „structurarea unui sistem verde la nivelul municipiului“ şi are o valoare estimată cuprinsă între 66.207,34 lei şi 9.468.397,50 lei (fără TVA). Adică maxim 11.267.393 lei cu TVA, circa 2,3 milioane de euro, bani strict pentru înverzirea Craiovei.

Regia a împărţit achiziţia în şase loturi, fiecare cu o valoare minimă şi maximă: arbori (valoare cuprinsă în intervalul 29.109,76 lei – 3.324.139,50 lei), arbuşti (7.547,20 lei – 490.414 lei), ierburi ornamentale (1.018,54 lei – 187.244 lei), flori anuale (323 lei – 2.745.650 lei), plante bulboase (1.043,84 lei – 909.950 lei) şi rulouri de gazon (27.165 lei – 1.811.000 lei). A pus şi condiţia ca firmele să fi livrat produse similare în ultimii trei ani, la nivelul unuia sau mai multor contracte cu o valoare cumulată, fără TVA, de: 500.000 de lei (pentru arbori), 75.000 de lei (arbuşti), 25.000 de lei (ierburi ornamentale), 400.000 de lei (flori), 100.000 de lei (plante bulboase) şi 400.000 de lei (rulouri de gazon).

Înverzirea şi „înflorirea“ Craiovei a costat aproape 2 milioane de euro şi în 2022

Despre criteriul de atribuire a contractelor, regula a rămas aceeaşi: cine vine cu cel mai bun raport calitate – preţ. Componenta financiară contează în procent de 90%, iar diferenţa este făcută de garanţia produselor livrate: între 10 şi 12 luni la arbori, arbuşti şi ierburi ornamentale, între 40 şi 45 de zile de la livrare la florile anuale şi între 4 şi 6 luni la plante şi gazon. Ce cumpără, de fapt, RAADPFL? O serie de arbori, arbuşti, plante şi flori care au mai fost achiziţionate şi în trecut, cum ar fi carpeni, platani, magnolii, thuja, arţar, paltin roşu, ulm pletos, mesteacăn pletos, pin, cedru, paulownia, cireş japonez pletos, chiparos, lavandă, iarbă roşie, iarbă albastră, trestie de China, barba şarpelui, stuf chinezesc, iarbă japoneză, begonii, petunii, gladiole, bujori, iris, crini, hortensii şi garofiţe de grădină.

Potrivit caietului de sarcini, achiziţiile de arbori, arbuşti, ierburi ornamentale şi rulouri de gazon se pot întinde până la finalul anului (31 decembrie 2023). În schimb, plantele bulboase pot fi achiziţionate până la data de 30 iunie, iar florile până la 31 iulie. Estimarea regiei este de atribuire a două contracte subsecvente până la finele acordului cadru. Dacă ne uităm la contractele atribuite anul trecut tot pentru achiziţia de material dendrofloricol, valorile nu au atins chiar maximul, dar tot s-au cheltuit aproape două milioane de euro cu înverzirea şi „înflorirea“ Craiovei.

Cum a cheltuit RAADPFL banii pentru arbori şi flori

Regia din cadrul Primăriei Craiova care administrează domeniul public şi se ocupă de întreţinerea zonelor verzi a început în forţă şi anul 2022. După un acord cadru de aproape 3 milioane de euro încheiat în 2021, care viza şi anul 2022, RAADPFL demara tot în luna ianuarie o licitaţie pentru materialul dendrofloricol necesar în 2022. Mai exact, regia era dispusă să cheltuie până la 660.000 de euro pentru flori şi rulouri de gazon. Asta după ce va mai scoate din vistierie, la prima mână, aproape 750.000 de euro pentru arbori, arbuşti, bulbi, plante ornamentale şi ierburi decorative. Tot pentru a fi plantate în 2022 (acord cadru de maxim 3 milioane de euro).

Revenind la licitaţia pentru flori şi gazon din ianuarie 2022, aceasta a avut o valoare estimată între 22.433 de lei şi 2.762.800 de lei, fără TVA. Grosul banilor s-a dus pe şase specii de flori (1.550.000 lei fără TVA), pentru gazonul care urma să ajungă la serele RAADPFL valoarea de atribuire fiind de 321.000 de lei. RAADPFL a cumpărat atunci şase specii de flori, printre care begonii şi petunii de toate culorile: alb, roşu, roz, verde cu galben, mov închis, mov deschis, lila, corai. În toamna anului trecut, regia a pus pe masă alţi 1,6 milioane de lei cu TVA pentru plantarea de toamnă. Concret, pentru cumpărarea de arbori şi arbuşti. Arborii au avut o valoare estimată între 11.793,46 lei şi 1.050.059 lei, iar arbuştii între 636,96 lei şi 311.037 lei.