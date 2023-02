Haos la o asociaţie de proprietari din Filiaşi

„Eu m-am trezit notificat, că am restanţe. Am căutat chitanţele, am găsit o parte din ele. Nu scrie pe nici una că am vreo restanţă. Ei treceau suma plătită şi restul de plată. Dacă aveam restanţe, de ce nu le-au trecut pe chitanţă? Eu am plătit lunar, am chitanţe din 2017, 2018. Cinci ani nu m-au notificat, nu mi-au spus că am restanţe. Ce spune legea? După trei luni acţionezi restanţierii în judecată. Numai că, eu plăteam lună de lună întreţinerea. Ce făcea administratorul în spate , eu nu am cum să ştiu. Nu cred că mai există o asociaţie de proprietari cu atâtea nereguli. Ce expertiză au făcut ei? Din 2008 s-au trezit în 2022 să ne scoată datori la întreţinere şi mai mult să ne dea în judecată. Mie îmi spun că am datorie 3.819 de lei”, spune Viorel Cimpoieru, proprietar.