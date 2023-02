Termo Urban facturează şi blocuri debranşate de la termoficare

Termo Urban, societatea care furnizează căldură craiovenilor este acuzată că facturează şi blocurile debranşate. Totodată, operatorul mai este acuzat că refuză să-şi verifice metrologic aparatele care măsoară consumul de energie termică, din care cauză unele dintre facturi sunt eronate.

Blocul 4 din cartierul 1 MAi



Sunt în această situaţie mai multe blocuri din asociaţia de proprietari 1 Baracă din cartierul 1 Mai. Blocuri debranşate cu ani în urmă s-au trezit, spun reprezentanţii proprietarilor, cu consum de căldură. Bineînţeles, au facturi de plătit la Termo. O situaţie inexplicabilă s-a întâmplat şi în blocurile în care mai sunt două, trei apartamente racordate la sistemul centralizat de încălzire. Proprietarii nu mai locuiesc în aceste apartamente din care motiv şi-au montat repartitoare de costuri şi au închis robinetul. Este şi cazul unui apartament, din blocul 4 -Insulă. Aici caloriferele au fost închise, iar consumul înregistrat este zero. Fapt confirmat şi de firma de repartitoare care pe fişa de calcul a trecut consum zero. Trebuie precizat că în respectivul bloc mai sunt branşate la termoficare doar trei apartamente. Acestea nu sunt locuite, iar restul vecinilor au centrale. Cu toate acestea, deşi firma de repartitoare a înregistrat pe aparatele de măsură un consum zero, Termo Urban a venit şi le-a facturat în luna octombrie şi noiembrie 2022 un consum în valoare de 2.056 de lei, iar în luna decembrie 1.700 de lei.

„Mătuşa mea avea un apartament în blocul 4. Pe calorifere sunt montate repartitoare. În locuinţă nu mai stă nimeni şi caloriferele sunt închise. În aceeaşi situaţie mai sunt alţi doi vecini care au închis robinetul. În bloc mai sunt legate la termoficare doar aceste trei apartamente. Culmea, consumul în apartamente este zero, dar Termo Urban le-a trimis factură, o factură destul de mare ca valoare ţinând cont că proprietarii au închis caloriferele”, spune un craiovean.

Proprietarii au închis robinetul, dar gigacalorimetru a înregistrat

Reprezentanţii proprietarilor sunt la fel de nelămuriţi cu privire la practicile societăţii care furnizează căldură.



„Este o problemă legată de gigacalorimetru şi este în curs de elucidare. Avem o adresă către Termo Urban. Este legată de faptul că în blocul respectiv mai sunt doar trei apartamente branşate la termoficare. Blocul este contorizat cu repartitoare. Evidenţele firmei care ne calculeze consumul de căldură arată că acele calorifere nu au fost folosite şi este normal că acele apartamente nu sunt locuite. Termo Urban a calculat şi facturat căldura, consum de energie termică. Le-am sesizat telefonic acest lucru, a fost perioada sărbătorilor şi probabil nu au avut timp să intervină.

Pentru noiembrie 2022 au facturat 2.056 de lei, iar pentru luna decembrie 1.700 de lei în condiţiile în care repartitoarele arată că au fost închise caloriferele. Ceea ce nu se explică, prin raportare la blocurile vecine care au un consum mai mic deşi sunt la pauşal. Blocul 2 înregistrează un consum facturat de Termo, pentru un singur apartament la pauşal şi părţi comune, în valoare de 1.200 de lei. Blocul 6b care are nouă apartamente branşate la termoficare înregistrează un consum în valoare de 2.600 de lei/ocotombrie şi noiembrie 2022. Cum explică Termo Urban că trei apartamente închise au consumat energie termică în valoare de 2.000 de lei şi nouă apartamente active au consumat aproape aceeaşi cantitate. Explicaţiile nu au venit încă. Au trimis o echipă care s-a uitat la contoar şi a spus că funcţionează în parametrii normali. Am luat decizia cu proprietarii să sigilăm gigacalorimetrul, să sistăm furnizarea energiei termice în acel bloc. Am trimis şi o adresă către Termo Urban. De două , trei săptămâni aşteptăm să ridice gigacalorimetrul. Avem acordul proprietarilor să se debranşeze şi să-şi găsească un alt sistem de încălzire. Au mai spus cei de la Termo că gigacalorimetrul se poate verifica la metrologie, dar costă 1.000 de lei, sumă pe care să o plătească locatarii. Proprietarii au refuzat. Am primit tot felul de explicaţii verbale de la Termo Urban, că lipseşte constatarea furnizorului în cazul celor debranşaţi, că s-au produs turbulenţe în instalaţie. Insistenţele din partea noastră au fost destul de multe şi explicaţiile…. Termo Urban nu acceptă să-şi îndrepte eroarea”, explică preşedintele asociaţiei de proprietari 1 Baracă din cartierul 1 Mai.

Blocuri debranşate de doi-trei ani au primit facturi la căldură

Acuzaţiiile la adresa Termo Urban nu se opresc aici. Blocuri debranşate de câţiva ani de la termoficare s-au trezit că au de plătit facturi la căldură în această iarnă.

„Situaţiile sunt penibile. Am blocuri debranşate din 2018, nu au contor şi apar cu index. Am bloc debranşat din 2020, aici nu s-a facturat căldură şi acum apare în noiembrie cu un consum de 350 de lei. Am sesizat Termo Urban şi în decembrie ne-am trezit cu 500 de lei, în condiţiile în care blocul este debranşat. Noi aşteptăm un răspuns. Sunt nişte erori, ce se întâmplă? După trei-patru ani descoperi consum. Acum administratorul merge cu cei de la Termo să citească contoarele. Eu am observat că nu există nici o situaţie legată de debranşări. Nu este nici o logică în calculul lor. Eu voi cere pentru fiecare contor buletinul de verificare metrologic de la Termo. Operatorul nu ne comunică când ridică contorul pentru control metrologic, ei vin la final cu un proces verbal pe care asociaţia trebuie să şi-l asume. Eu am refuzat să mai semnez aşa ceva. Sunt foarte multe erori, care este cauza încă nu ne-am edificat. Ei merg pe nişte norme şi normative învechite”, mai spune preşedintele asociaţiei de proprietari 1 Baracă.

Director Termo Urban: Contorul nostru funcţionează



Întrebat despre această situaţie, directorul Termo Urban a răspusn scurt: „Contorul nostru funcţionează„. În ultimii ani, furnizorul de căldură a avut probleme cu gigacalorimetrele care trec tot mai greu controlul metrologic din cauza vechimii. Această stare persistă din perioada vechii societăţi, intrată în faliment. Societate care în urmă cu câţiva ani renunțase la contorizarea unor blocuri, estimând consumul locatarilor.