Doi adolescenţi, cercetaţi penal pentru că au bătut un câine şi l-au lăsat să agonizeze într-o râpă

„Pe 19 ianuarie a venit un vecin la noi şi ne-a spus că este câinele nostru mort, că l-au bătut doi băieţi. Am mers şi l-am găsit mai mult mort decât viu. Am sunat la 112, au venit cei de la postul de poliţie din Bucovăţ. Poliţiştii au laut declaraţii de la noi, de la copii, de la martori. Ulterior mi-au spus că îi amendează pentru injurii, pentru că ne-au înjurat. Eu am depus plângere penală şi la poliţia animalelor. Lucrurile au stat cam aşa, într-adevăr, fiind perioada de împerechere, câinele meu a rupt zgarda a ieşit în grădină şi a trecut pe sub gard. Am înţeles că s-a dus la căţeluşa unuia dintre băieţi. Ei nu ne-au chemat să-l luăm. Au început să-l lovească şi l-au scos pe câmp. Acolo au pus câinii pe el, au nişte ogari pe care i-au pus să-l atace pe Azor. În plus, l-au lovit cu bâtele, iar acum spun că au încercat să-i despartă. Eu nu înţeleg, tot ei au pus câinii pe el, tot ei au vrut să-i despartă. Când au văzut că este în agonie, au luat câinele şi l-au aruncat într-o râpă sub nişte frunze. Câinele a fost dus la o clinică veterinară şi şi-a revenit după aproape două săptămâni într-un mod miraculos. Ieri l-am luat acasă. Patrupedul este vaccinat, ai lor nu au acte. Ei au animale, cai şi tot aşa se comportă și cu animalele din propria gospodărie. Eu cred că nici un câine şi nici un animal nu trebuie să treacă prin aşa ceva”, spune proprietara câinelui.