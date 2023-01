Artezienele dorite de Olguța Vasilescu, în colimatorul consilierilor locali USR. Investițiile în modernizarea fântânilor arteziene din Craiova și în realizarea altora noi, dorite de primarul Olguța Vasilescu, au fost taxate dur de consilierii locali USR.

Suma care ar urma să fie cheltuită de municipalitate pentru arteziene sare de 70 de milioane de lei, conform indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții, lucru considerat exagerat de reprezentanții USR din Consiliul Local. Aceștia au și anunțat, de altfel, că vor vota împotriva acestor investiții, în condițiile în care în Craiova a explodat prețul gigacaloriei, iar facturile la căldură din luna decembrie le-au dat frisoane reci craiovenilor racordați la sistemul centralizat de încălzire.

Concret, executivul din Primăria Craiova solicită în ședința ordinară de joi a Consiliului Local aprobarea a patru mari investiții, toate având în prim plan fântâni arteziene. Un ansamblul de fântâni arteziene care va fi realizat pe bulevardul 1 Mai ar avea o valoare totală de 45.025.721,77 lei (TVA inclus). Din acești bani, partea de construcţii și montaj ar fi 24.894.608,13 lei cu TVA. Durata execuției este de 12 luni.

În continuare, modernizarea fântânii arteziene de la Ciupercă ar avea o valoare totală de 9.761.401,55 lei, din care construcţii și montaj în sumă de 5.097.338,89 lei (TVA inclus), în timp ce modernizarea fântânii muzicale din Piaţa „Mihai Viteazul“ ar scoate din bugetul local 11.604.751,47 lei cu TVA. Construcția a fost evaluată la 9.178.083,96 lei cu TVA. Și modernizarea fântânii de la Doljeana ar „înghiți“ 5.622.650,83 lei (TVA inclus), din care construcţii și montaj în sumă de 4.626.208,10 lei. La toate acestea ar fi nevoie de 6 luni pentru execuţie.

Artezienele dorite de Olguța Vasilescu au o valoare de construcție și montaj de 9 milioane de euro

În total, vorbim de o sumă uriașă de 72.014.525 de lei, adică 14,6 milioane de euro. Din toată această sumă, partea de construcții și montaj ar fi de 43.796.239 de lei, adică aproape 9 milioane de euro. Ar mai trebui spus că la toate cele patru investiții a costat și partea de proiectare, care însumează 1.631.590 de lei (332.000 de euro): 687.910 lei – realizarea proiectului tehnic al fântânilor de pe bulevardul 1 Mai, 167.760 lei – proiectul modernizării artezienei de la Ciupercă, 629.100 lei – proiectul tehnic al modernizării fântânii din Piața Mihai Viteazul și 146.790 lei – proiectul pentru modernizarea fântânii de la Doljeana.

Fântâna muzicală din centrul Craiovei

Proiectarea s-a făcut separat, în baza unui acord cadru pe patru ani pentru servicii de proiectare încheiat de Primăria Craiova în 2022. Suma maximă totală a acordului este de 130 de milioane de euro. GdS a prezentat la acea vreme licitația derulată de primărie pentru a alege o firmă de proiectare care să îndeplinească toate dorințele executivului în materie de obiective de investiții.

Subvenționarea creșterii tarifului la căldură vs fântâni arteziene

Revenind la fântânile arteziene, intenția primăriei a intrat în colimatorul consilierilor locali USR. Într-un comunicat emis ieri, USR Dolj amintește de subiectul „căldura craiovenilor“, dezbătut chiar în ultima ședință de CL din 2022. În luna decembrie, tariful facturat pentru căldura furnizată craiovenilor a ajuns la 588 lei/gigacalorie, iar facturile au sărit în aer.

„În ședința precedentă a Consiliului Local Craiova, USR a solicitat primarului Olguța Vasilescu să subvenționeze mărirea prețului gigacaloriei pentru craioveni, însă aceasta a refuzat, motivând că nu are bani. Așa au ajuns craiovenii sub administrația PSD să aibă cel mai mare preț din țară la căldură. Nu aceeași grijă pentru protejarea banului public a fost manifestată de primarul Craiovei când a venit vorba de statui și fântâni arteziene. Olguța Vasilescu a demonstrat că nu are nicio problemă în a cheltui 15 milioane de euro pe niște statui și fântâni arteziene. USR anunță că se va opune acestor proiecte și că va sprijini demersurile publice în funcție de gradul lor de importanță pentru cetățeni“, a fost mesajul USR Dolj.

Cezar Drăgoescu: „Olguța Vasilescu nu are viziune și aruncă banii pe proiecte care iau ochii“

Grupul USR din Consiliul Local Craiova a transmis, așadar, că va vota împotriva proiectelor mai sus amintite. „La o lună de la refuzul PSD de a ajuta craiovenii cu plata căldurii, invocând lipsa de bani la buget, primarul propune cheltuirea a 15 milioane de euro pentru statui și fântâni arteziene. Este ireal cum și pe ce cheltuie banii Olguța Vasilescu. USR va vota împotriva acestor proiecte, care vor ajunge pe masa consilierilor locali în ședința de joi, 26 ianuarie“, a afirmat Eduard Cîrceag, consilier local USR Craiova.

La rândul său, liderul grupului USR, Cezar Drăgoescu, a susținut că în Craiova altele ar fi prioritățile. „Pe Olguța Vasilescu nu o interesează nevoile craiovenilor. Îi va lăsa pentru un fotoliu călduț la București. Nu are viziune și aruncă banii pe proiecte care iau ochii, iar pentru problemele importante nu are bani. Avem străzi fără asfalt și canalizare, nămoale în cartierele de la periferie, în rețeaua de distribuție a căldurii nu s-au făcut investiții de peste 40 de ani, pierderile le plătesc tot craiovenii din taxe și impozite, transportul în comun este la pământ și nu servește nevoilor reale de mobilitate ale craiovenilor, la intrările în oraș se merge bară la bară pentru că transportul în comun pentru zona metropolitană lipsește cu desăvârșire. Și lista poate continua. Asta înseamnă administrație PSD: pietricele, statui și floricele“, a declarat Cezar Drăgoescu, președinte USR Dolj.

Acesta a criticat și modul în care a fost întocmit bugetul Craiovei pe anul 2023, considerându-l „unul al sărăciei, din cauza lipsei unor investiții serioase, care au dus și la depopularea orașului“.

Citește și:

Creşte taxa de salubrizare? Olguţa Vasilescu, către USR: „Asta e legea! Dacă nu vă place, vorbiţi să o modifice“

Facturi şoc la Craiova: 1.500 de lei, căldura pe decembrie

Primăria nu mai subvenționează creșterea prețului la căldură. Au fost discuții aprinse în Consiliul Local