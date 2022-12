”Aș vrea să fac poza generală. Nu noi stabilim prețul. Producătorul care este Complexul Energetic Oltenia (probabil primarul Craiovei face referire la Societatea Electrocentrale Craiova, actualul furnizor de agent termic primar în Craiova n.r.). El stabilește un tarif, îl aprobă ANRE și îl transmite către Termo Urban, apoi este transmis către consiliu. Îl aprobăm – avem căldură, nu-l aprobăm – nu avem căldură. În ceea ce privește subvenția, noi suntem la final de an. Nu mai putem să facem o rectificare bugetară pentru subvenție. Putem să vorbim în luna ianuarie, pe bugetul care se va face pentru anul viitor. Nu avem să luăm de undeva de unde s-a achitat. Nu aprobați acest tarif, de mâine nu mai are Craiova căldură. În ceea ce privește subvenția, este o discuție pe care putem să o facem în luna ianuarie. O să constatați, dacă stați de vorbă cu cetățenii, că sunt foarte mulți care spun că nu-i interesează să subvenționeze primăria gigacaloria, că eu nu mă încălzesc cu energie termică. Acum, la final de an, nu mai există bani”, a spus, în replică, Lia Olguța Vasilescu.