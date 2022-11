Creşte taxa de salubrizare? Olguţa Vasilescu, către USR: „Asta e legea! Dacă nu vă place, vorbiţi să o modifice“

Nu e şedinţă a Consiliului Local Craiova fără ca executivul să nu fie pus să dea explicaţii pentru anumite proiecte de hotărâre, mai ales când este vorba de cheltuieli sau de fonduri europene. Ca de fiecare dată, la înaintare ies consilierii locali USR, iar vizată este Olguţa Vasilescu. La fel s-a întâmplat şi în şedinţa ordinară de joi, chiar dacă ea s-a desfăşurat în format online.

Trei puncte de pe ordinea de zi au stârnit discuţii, toate iniţiate de USR. Edilul Craiovei a avut răspunsuri la fiecare dintre ele, chiar dacă la unele a părut puţin iritată de insistenţa adversarilor politici.

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022, a creat primele dispute. GdS a prezentat în această săptămână, pe larg, cum s-au împărţit banii la rectificare, după ce în bugetul Craiovei au mai intrat circa 5 milioane de lei. Din discuţiile de joi a reieşit însă altceva: faptul că taxa de salubrizare ar putea creşte. În 2022, taxa a fost de 12 lei/persoană. Banii se plătesc la casieriile municipalităţii, dar ajung apoi în contul Iridex, operatorul care colectează gunoiul menajer din tot judeţul Dolj, nu doar din Craiova.

Cezar Drăgoescu: „Cât timp o să mai fim, gratis, casierii unei firme private?“

În ceea ce priveşte rectificarea bugetară, Cezar Drăgoescu, liderul grupului USR din Consiliul Local, s-a legat de banii daţi către ADI Ecodolj pentru colectarea gunoiului. 2,4 milioane de lei au fost alocaţi acum pentru plata către ADI Ecodolj a serviciilor de colectare, transport deșeuri menajere reziduale, depozitare deșeuri municipale amestecate, colectare separată și transport deșeuri menajere reciclabile.

„Sunt de acord în mare parte cu această retificare, mai puţin cu banii pe care îi dăm recurent către ADI Ecodolj, pentru serviciile de colectare a gunoiului. Din cifrele pe care le am, practic noi avem un decalaj de aproape un milion de euro între banii pe care i-am plătit către ADI Ecodolj şi ce am încasat de la populaţie. Am plătit 30 de milioane de lei şi am încasat puţin peste 25 de milioane de lei. Deci, chiar dacă noi plătim ceas banii pentru gunoi, nu încasăm de la populaţie, de la agenţii economici şi de aici acest decalaj, care poate se va adânci până la finalul anului“, a afirmat Cezar Drăgoescu.

Liderul USR Dolj a pus apoi problema taxei de salubrizare pe care o plătesc anual craiovenii. „A doua chestiune este legată de taxe, că tot va urma să aprobăm impozitele şi taxele pentru 2023. Cât timp o să mai fim, gratis, casierii unei firme private? Dacă tot folosim aparatul Direcţiei de Impozite şi Taxe şi oamenii pentru a încasa această taxă de salubrizare, nu ar fi mai bine ca Iridex să plătească un comision pentru acest serviciu pe care municipalitatea îl oferă gratis? Practic, noi colectăm gratis bani pentru o firmă privată, ceea ce este nemaiîntâlnit până acum. Şi nu este nici normal. Noi, consilierii USR, ne vom abţine de la vot“, a adăugat Cezar Drăgoescu.

De ce ar putea creşte taxa de salubrizare

Ca răspuns la afirmaţiile liderului USR Dolj, Olguţa Vasilescu a ţinut să treacă mai întâi în revistă rectificarea bugetară, „ca să se înţeleagă foarte bine“, insistând să menţioneze că cei 275.000 de lei alocaţi pentru spectacolele de la Târgul de Crăciun sunt din taxa hotelieră şi „nu pot avea altă destinaţie decât aceea de a promova oraşul“, iar prin aceste spectacole se promovează implicit Craiova. A pomeni apoi de banii dați către două spitale din subordinea primăriei pentru plata utilităților și pentru achiziția de echipamente, de subvenția plătită către RAT SRL (600.000 lei) și de banii suplimentați pentru reparații curente la școli.

Din afirmaţiile edilului a reieşit însă și că taxa de salubrizare ar putea creşte de anul viitor, dar pentru că aşa ar fi impus Curtea de Conturi.

„Noi o să mai fim gratis casierul, dar nu al firmei, ci al cetăţenilor, prin simplul fapt că aşa ne obligă legea. Nu putem să punem această taxă în sarcina unei firme, din moment ce noi am stabilit că această taxă trebuie să se colecteze. Şi nu am stabilit pentru că aşa am vrut, ci pentru că aşa s-a stabilit pentru toată ţara, pentru cei care au primit bani pentru Masterplanul de deşeuri și care au fost obligaţi să aibă această taxă. Asta ca să închidem odată capitolul ăsta, pe care l-am discutat de 700.000 de ori şi de fiecare dată spunem acelaşi lucru. Asta e legea! Dacă nu vă place, vorbiţi cu parlamentarii dumneavoastră să o modifice“, a spus Olguţa Vasilescu.

Creşte taxa de salubrizare? Ce mai spune Olguța Vasilescu

Primarul Craiovei a dat de înţeles că taxa de salubrizare ar putea creşte de anul viitor, ca o măsură impusă de Curtea de Conturi. „Populaţia Craiovei a scăzut şi această taxă ar trebui redistribuită. De altfel, asta este una dintre măsurile pe care ni le-a lăsat Curtea de Conturi. Dacă spuneţi că noi ar trebui să plătim cât încasăm şi nu cât este cantitatea de gunoi colectată de pe domeniul public, vă spun din start că eu nu fac aşa ceva. Sunt gunoaie care se colectează de pe domeniul public şi acestea trebuie plătite de municipalitate“, a explicat Olguţa Vasilescu, în încercarea de a justifica de ce se plăteşte mai mult decât se încasează.

Olguța Vasilescu, primarul Craiovei

Taxa de salubrizare este una specială, dar ea nu apare încă în anexa cu taxele speciale, parte a proiectului privind stabilirea taxelor și impozitelor pe anul 2023. Cel mai probabil se așteaptă rezultatul recensământului de anul acesta, pentru a ști exact care mai este populația Craiovei și, implicit, cuantumul taxei, având în vedere că taxa este pe cap de locuitor.

Modernizarea depoului de tramvaie se mută pe noul exercițiu financiar

Discuţii au mai fost și pe seama renunţării la proiectul european de modernizare a depoului de tramvaie. Primăria și-a dat seama că nu mai are timp să implementeze acest proiect până la 31 decembrie 2023, după ce nu a reuşit să găsească un constructor, așa că a rupt contractul de finanțare semnat cu Ministerul Dezvoltării în decembrie 2019, ca Autoritate de Management. Banii veneau prin POR 2014-2020, dar s-a întârziat mult cu licitația, și din lipsă de oferte. Municipalitatea a restituit și suma de 68.531,16 lei, reprezentând finanţarea nerambursabilă acordată până în prezent.

Olguţa Vasilescu a spus însă că banii europeni nu se pierd, pentru că proiectul va fi redepus pe noul exerciţiu financiar 2021-2027. „Staţiile sunt la ora actuală în execuţie, nu s-au pierdut banii pentru ele. Pe 1 decembrie probabill vom avea primul tramvai care va veni la Craiova. Noi nu pierdem banii pentru depou. Nu se pierde niciun ban, nici măcar nu se întârzie. Pur şi simplu, pentru a ne scuti de neplăcerea de a nu se termina la timp proiectul pe ciclul financiar trecut, mutăm modernizarea depoului pe noul POR şi scoatem din nou la licitaţie proiectul. Este identificată şi axa, deci banii există.

Ce s-a întâmplat cu depoul este ce s-a întâmplat în toată ţara: au crescut foarte mult preţurile. Au fost cinci licitaţii, am avut şi oferte depuse, iar la următoarele nu s-a prezentat nimeni, poate și pentru că şi-au dat seama că nu se va termina la timp. Nouă ni s-a spus de la minister să ieşim de pe acest ciclu financiar, că nu vom termina. Nu se pierd banii, vom face acest depou“, a spus primarul Craiovei.

Olguța nu mai modifică Skate Park-ul: „Este proiectat, intră la licitație“

Şi pentru amenajarea Skate Park-ului din zona Cornițoiu, proiect evaluat la peste 3 milioane de euro, au mai fost ceva propuneri din partea consilierilor USR. Eduard Cîrceag a considerat, din discuții purtate cu iubitorii sporturilor urbane din Craiova, că anumite elemente ale Skate Park-ului „nu sunt tocmai potrivite pentru contextul românesc, părând un skate mai mult pe stil american“. „Există și un tunel unde te dai cu skateboardul la 360 de grade. Numeri pe degetele de la o mână oamenii din Europa care pot face așa ceva. Nu știu dacă se mai pot face ajustări la acest proiect, dar dacă îl puneați în consultare publică poate se ajungea la un rezultat mai bun, ca să fie toată lumea mulţumită“, a afirmat Eduard Cîrceag.

Edilul a precizat însă că nu se mai poate face nicio modificare la Skate Park. „Proiectul este finalizat, va intra în licitaţie pentru execuţie. Nu se mai pot face ajustări. Mergem pe varianta firmei de proiectare, care știe ce are de făcut“, a afirmat Olguţa Vasilescu. Proiectarea Skate Park-ului a costat 671.118 lei.

Reparații minimale de 1,8 milioane de lei la pasajul suprateran

Executivul a fost chestionat și în cazul reabilitării pasajului suprateran de la km 0, lucrări evaluate la 1,8 milioane de lei. Și s-a ales varianta ieftină, cu „lucrări minimale pentru aducerea pasajului la starea inițială de siguranță“. „De ce cheltuim 400.000 de euro din banii craiovenilor pentru a face niște reparaţii, remedieri? De ce nu s-au făcut aceste reparaţii pe banii constructorului, când pasajul mai era în garanție? El arată așa mai demult, dar ați eliberat garanția de bună execuție“, a spus Cezar Drăgoescu.

Pasajul suprateran are nevoie de reparații

Răspunsul executivului a fost că recepția finală a pasajului suprateran s-a făcut în 2019 și că nu era obligația constructorului să asigure întreținerea. „Sunt 10 ani de când s-a construit pasajul, sigur e nevoie de intervenții, de întreținere. Experții au ales varianta mai ieftină de lucrări, ei semnează, ei decid“, a explicat edilul. Lucrările de reabilitare a pasajului suprateran se referă la înlocuirea rosturilor și a dispozitivelor antiseismice, plus refacerea căii de rulare, inclusiv pe zonele aflate între liniile de tramvai.

