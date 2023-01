Au închis caloriferul şi s-au încălzit cu aragazul

„M-am uitat pe facturi și am remarcat că lunile de toamnă, în ceea ce privește consumul de gaze, sunt la jumătatea lunilor de iarnă. Singura cauză pe care am identificat-o este că proprietarii închid robinetul cu termostat și se încălzesc cu gaze. Am observat la unii proprietari că pun în cuptorul aragazului cărămizi refractare pe care le încălzesc, deschid apoi ușa cuptorului și așa încălzesc locuința. Per total blocul pierde, fiindcă gazele sunt mai scumpe decât căldura furnizată din sistemul centralizat, dar oamenii consideră că, deși ei consumă mai mult, se împarte tuturor locatarilor din bloc și ei vor ieși mai ieftin“, spune preşedintele unei asociaţii de proprietari.